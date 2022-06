یوگنی‭ ‬شومیلکین‭ ‬یکشنبه‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬کار‭ ‬بازمی‌گردد‭. ‬او‭ ‬برای‭ ‬آماده‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬کار،‭ ‬‮«‬M‮»‬‭ ‬آشنا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پیراهن‭ ‬مک‌دونالدش‭ ‬بیرون‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬‮«‬M‮»‬‭ ‬روی‭ ‬کت‭ ‬مک‌دونالدش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬وصله‭ ‬پرچم‭ ‬روسیه‭ ‬پوشاند‭. ‬شومیلکین‭ ‬که‭ ‬تجهیزات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رستورانی‭ ‬در‭ ‬مسکو‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌کند،‭ ‬قول‭ ‬داد‭: ‬‮«‬این‭ ‬همان‭ ‬غذا‭ ‬خواهد‭ ‬بود،

فقط‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬نام‭ ‬دیگر‮»‬‭. ‬به‭ ‬نوشته‭ ‬روزنامه‭ ‬نیویورک‌تایمز،‭ ‬رستوران‌های‭ ‬مک‌دونالد‭ ‬اوایل‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬روسیه‭ ‬بازگشایی‭ ‬می‌شوند؛‭ ‬اما‭ ‬بدون‭ ‬آن‭ ‬طاق‭ ‬طلایی‭ ‬معروف‭. ‬پس‌ازاینکه‭ ‬غول‭ ‬فست‌فود‭ ‬آمریکایی‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬اعتراض‭ ‬به‭ ‬حمله‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اوکراین،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬خارج‭ ‬شد،‭ ‬یک‭ ‬غول‭ ‬نفتی‭ ‬سیبری‭ ‬840‭ ‬فروشگاه‭ ‬روسی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خرید‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬او،‭ ‬ازآنجاکه‭ ‬تقریباً‭ ‬تمام‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬می‌آمدند،‭ ‬رستوران‌ها‭ ‬می‌توانستند‭ ‬به‭ ‬سرو‭ ‬غذای‭ ‬مشابه‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬کارساز‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬انعطاف‌پذیری‭ ‬شگفت‌انگیز‭ ‬اقتصاد‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شدیدترین‭ ‬تحریم‌هایی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬توسط‭ ‬غرب‭ ‬اعمال‌شده‭ ‬است‭. ‬

به‭ ‬گفته‭ ‬ناظران‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬از‭ ‬جنگ،‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬و‭ ‬سیل‭ ‬شرکت‌های‭ ‬غربی‭ ‬که‭ ‬داوطلبانه‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬می‌کنند،‭ ‬نتوانسته‭ ‬است‭ ‬اقتصاد‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬به‌طور‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرد‭ ‬یا‭ ‬باعث‭ ‬واکنش‭ ‬مردمی‭ ‬علیه‭ ‬پوتین‭ ‬شود‭. ‬روسیه‭ ‬بخش‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬22‭ ‬سال‭ ‬قدرت‭ ‬پوتین‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬ادغام‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهانی‭ ‬کرد‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬ترک‭ ‬پیوندهای‭ ‬تجاری‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬درهم‌تنیده‭ ‬آسان‭ ‬نیست‭. ‬

بخش‭ ‬اصلی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬درهم‌تنیدگی‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برمی‌گردد‭. ‬امری‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نوشتار‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬اهمیت‭ ‬میزان‭ ‬این‭ ‬صادرات‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شدت‭ ‬تحریم‌های‭ ‬صورت‌گرفته‭ ‬بر‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬به‌هیچ‌وجه‭ ‬به‌سختی‭ ‬تحریم‌های‭ ‬مشابه‭ ‬اعمالی‭ ‬بر‭ ‬نفت‭ ‬ایران‭ ‬نباشد‭. ‬





۱‭) ‬نفت‭ ‬روسیه

روسیه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بازیگران‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬انرژی‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬تولیدکننده‭ ‬بزرگ‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬رقابت‭ ‬می‌کند‭. ‬تجهیزات‭ ‬تولید‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬پراکنده‭ ‬هستند‭ ‬ولی‭ ‬میدان‌های‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬سیبری‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬غربی‭ ‬متمرکزشده‌اند‭. ‬

در‭ ‬سال‭ ‬2021‭ ‬تولید‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬میعانات‭ ‬گازی‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬5‭/‬10‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬14‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬تولید‭ ‬جهان‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2021‭ ‬حدود‭ ‬7‭/‬4‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬نفت‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬صادرات‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬چین‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬6‭/‬1‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬مشتری‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬روسیه‭ ‬صادرات‭ ‬قابل‌ملاحظه‌ای‭ (‬حدود‭ ‬4‭/‬2‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭) ‬هم‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬دارد‭. ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬دروژبا‭ (‬Druzhba‭ ‬Pipeline‭) ‬که‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬اتحاد‭ ‬جماهیر‭ ‬شوروی‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬حدود‭ ‬5500‭ ‬کیلومتر‭ ‬طولانی‌ترین‭ ‬شبکه‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روزانه‭ ‬750‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬را‭ ‬به‌طور‭ ‬مستقیم‭ ‬به‭ ‬پالایشگاه‌های‭ ‬اروپای‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬مرکزی‭ ‬منتقل‭ ‬می‌کند‭. ‬شرکت‭ ‬دولتی‭ ‬روس‌نفت‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬شرکت‭ ‬تولیدکننده‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ایگور‭ ‬سچین‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نزدیک‌ترین‭ ‬متحدان‭ ‬پوتین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کارکنان‭ ‬پیشین‭ ‬کاگ‌ب‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬شوروی‭ ‬سابق‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬روسیه‭ ‬ظرفیت‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬بسیار‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬حجم‭ ‬زیادی‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آسیا‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬

روسیه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آمریکا‭ ‬دومین‭ ‬تولیدکننده‭ ‬بزرگ‭ ‬گاز‭ ‬جهان‭ ‬نیز‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬منابع‭ ‬گازی‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬صادرکننده‭ ‬گاز‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2021‭ ‬حدود‭ ‬762‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمکعب‭ ‬گاز‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬210‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمکعب‭ ‬صادرات‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬

روسیه‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬درآمدهای‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬وابسته‭ ‬است‭. ‬برخلاف‭ ‬تصور‭ ‬درآمدهای‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬گاز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬تصفیه‌شده‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬درآمدهای‭ ‬صادراتی‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭. ‬سارا‭ ‬بنی‌صدر‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬را‭ ‬گویای‭ ‬آن‭ ‬می‌داند‭ ‬که‭ ‬تحریم‭ ‬گاز‭ ‬روسیه‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬کشورهای‭ ‬غربی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬بسیار‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬صحبت‭ ‬می‌شود،‭ ‬اقتصاد‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬زمینگیر‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد‭. ‬اصلی‌ترین‭ ‬درآمدهای‭ ‬صادراتی‭ ‬روسیه‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬نفت‭ ‬تصفیه‌شده‭ (‬بنزین‭ ‬و‭ ‬گازوئیل‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬خودروها‭ ‬و‭ ‬کامیون‌ها‭) ‬است،‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬درمجموع‭ ‬حدود‭ ‬74‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬صادراتی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کالاهاست‭. ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬10‭ ‬خریدار‭ ‬اصلی‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬روسیه‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬45‭ ‬درصد‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬بنابراین‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬خریدار‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬تامین‌کننده‭ ‬درآمدهای‭ ‬روسیه‭ ‬است‭ ‬چراکه‭ ‬48‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬صادراتی‭ ‬روسیه‭ ‬از‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬می‌آید‭. ‬





۲‭) ‬تحریم‭ ‬نفت‭ ‬روسیه

تحریم‌هایی‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬اعمال‭ ‬شد؛‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اقدام،‭ ‬بهترین‭ ‬گزینه‭ ‬بود،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬که‭ ‬اعمال‭ ‬تحریم،‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬گزینه‭ ‬دیگر،‭ ‬یعنی‭ ‬واکنش‭ ‬نشان‭ ‬ندادن‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬اوکراین‭ ‬و‭ ‬درگیری‭ ‬نظامی‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬روسیه،‭ ‬بهتر‭ ‬بود‭. ‬

از‭ ‬22‭ ‬فوریه‭ ‬2022‭ ‬تاکنون‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬هزار‭ ‬تحریم‭ ‬جدید‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬اعمال‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬مجموعاً‭ ‬تحت‭ ‬6400مورد‭ ‬تحریم‭ ‬قرارگرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬‮«‬تحریم‌پذیرترین‭ ‬کشور‭ ‬جهان‮»‬‭ ‬

تبدیل‌شده‭ ‬است‭. ‬روسیه‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬پنجم‭ ‬اسفند‭ ‬1400‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اوکراین‭ ‬حمله‭ ‬کرد‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬و‭ ‬متحدان‭ ‬اروپایی‌اش‭ ‬هدف‭ ‬این‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اوکراین،‭ ‬سوئیس‭ ‬با‭ ‬568‭ ‬مورد،‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬با‭ ‬518‭ ‬مورد،‭ ‬فرانسه‭ ‬با‭ ‬512‭ ‬مورد،‭ ‬کانادا‭ ‬با‭ ‬454‭ ‬مورد‭ ‬و‭ ‬استرالیا‭ ‬با‭ ‬413‭ ‬مورد‭ ‬بیشترین‭ ‬تعداد‭ ‬تحریم‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬برقرار‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬پس‌ازاین‭ ‬تاریخ‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬تاکنون‭ ‬243تحریم‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬اعمال‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

جو‭ ‬بایدن‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬آمریکا،‭ ‬در‭ ‬17‭ ‬اسفند‭ ‬1400‭ (‬8‭ ‬مارس‭ ‬2022‭) ‬ممنوعیت‭ ‬واردات‭ ‬نفت،‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬واردات‭ ‬انرژی‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬‮«‬شریان‭ ‬اصلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬روسیه‮»‬‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬آمریکا‭ ‬‮«‬یک‭ ‬ضربه‭ ‬قدرتمند‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬ماشین‭ ‬جنگی‭ ‬پوتین‮»‬‭ ‬وارد‭ ‬می‌کنند،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پس‭ ‬گاز‭ ‬روسیه‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬بنادر‭ ‬آمریکا‭ ‬تحویل‭ ‬گرفته‭ ‬نمی‌شود‭. ‬ایالات‌متحده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬میلادی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬538‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬نفتی‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬آمریکا‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2011‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬نفتی‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬مقدار‭ ‬آن‭ ‬624‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عمده‌ترین‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬نفتی‭ ‬به‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020،‭ ‬کانادا‭ (‬روزانه‭ ‬چهار‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭) ‬و‭ ‬مکزیک‭ (‬750‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭) ‬بودند‭. ‬این‭ ‬ارقام‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬روسیه‭ ‬توسط‭ ‬آمریکا‭ ‬بیشتر‭ ‬جنبه‭ ‬سمبلیک‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬‮«‬ضربه‭ ‬قدرتمند‮»‬‭ ‬که‭ ‬بایدن‭ ‬ادعا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬آمریکا،‭ ‬انگلیس‭ ‬نیز‭ ‬تحریم‌های‭ ‬نفتی‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬بازه‭ ‬یک‌ماهه‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬شوک‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭. ‬البته‭ ‬عرضه‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬انگلیس‭ ‬نیز‭ ‬چندان‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬نیست‭. ‬صادرات‭ ‬روسیه‭ ‬8‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬18‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬گازوئیل‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭. ‬کانادا‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬ترتیب‭ ‬

عمل‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

بالاخره‭ ‬در‭ ‬متن‭ ‬بیانیه‭ ‬شورای‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ششمین‭ ‬بسته‭ ‬تحریمی‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬که‭ ‬13‭ ‬خرداد‭ ‬1401‭ (‬3‭ ‬ژوئن‭ ‬2022‭) ‬صادر‭ ‬شد،‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬شش‌ماهه‭ ‬برای‭ ‬ممنوعیت‭ ‬واردات‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬دوره‭ ‬هشت‌ماهه‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬نفتی‭ ‬روسیه‭ ‬تعیین‭ ‬شد‭. ‬به‌موجب‭ ‬این‭ ‬بسته‭ ‬نفت‭ ‬دریابرد‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬تحریم‭ ‬می‌شود؛‭ ‬حدود‭ ‬دوسوم‭ ‬نفت‭ ‬وارداتی‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬بنادر‭ ‬جابه‌جا‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬الباقی‭ ‬مستقیماً‭ ‬یا‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬منتقل‭ ‬می‌شود‭. ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬دروژبا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬استثنا‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬نفت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اوکراین،‭ ‬بلاروس،‭ ‬لهستان،‭ ‬مجارستان،‭ ‬اسلواکی،‭ ‬جمهوری‭ ‬چک،‭ ‬اتریش‭ ‬و‭ ‬آلمان‭ ‬می‌برد‭. ‬بااین‌حال،‭ ‬فقط‭ ‬مجارستان،‭ ‬اسلواکی،‭ ‬چک‭ ‬از‭ ‬معافیت‭ ‬تحریمی‭ ‬این‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬منتفع‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬اسلواکی‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬96درصد‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬نفتش‭ (‬105هزار‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭) ‬را‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬وارد‭ ‬می‌کرد‭. ‬مجارستان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬مخالف‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬وابستگی‭ ‬کمتری‭ ‬به‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬58درصد‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬نفتش‭ (‬70هزار‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭) ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬چک‭ ‬هم‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬نفت‭ ‬موردنیازش‭ (‬68هزار‭ ‬بشکه‭ ‬روزانه‭) ‬را‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬وارد‭ ‬می‌کرد‭. ‬

حالا‭ ‬که‭ ‬اروپایی‌ها‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬قطع‭ ‬دوسوم‭ ‬واردات‭ ‬نفت‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬هستند،‭ ‬یک‌سوم‭ ‬باقی‌مانده‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دروژبا‭ ‬منتقل‭ ‬می‌شود،‭ ‬نقشی‭ ‬تعیین‌کننده‭ ‬خواهد‭ ‬داشت؛‭ ‬زیرا‭ ‬آلمان‭ ‬و‭ ‬لهستان‭ ‬گفته‌اند‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬2022‭ ‬خرید‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬معنای‌عدم‭ ‬دریافت‭ ‬نفت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬تصمیمی‭ ‬می‌تواند‭ ‬واردات‭ ‬نفت‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬90درصد‭ ‬کاهش‭ ‬دهد‭. ‬آلمان‭ ‬و‭ ‬لهستان‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬دریافت‌کنندگان‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دروژبا‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬

از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬اروپا‭ ‬می‌خواهد‭ ‬تا‭ ‬8‭ ‬ماه‭ ‬دیگر‭ ‬واردات‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬پالایشی‭ ‬روسی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬متوقف‭ ‬کند؛‭ ‬درحالی‌که‭ ‬ارقام‭ ‬یورواستات‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬روزانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬800هزار‭ ‬بشکه‭ ‬گازوئیل،‭ ‬نفتا‭ ‬و‭ ‬نفت‭ ‬کوره‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬وارد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬55درصد‭ ‬آن‭ ‬گازوئیل‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

ممنوعیت‌های‭ ‬ملایم‭ ‬نفتی‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬کشورهای‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جریان‭ ‬نفت‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬دروژبا‭ ‬متکی‭ ‬هستند،‭ ‬بتوانند‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تغییر‭ ‬منابع‭ ‬خود‭ ‬بهتر‭ ‬مدیریت‭ ‬کنند؛‭ ‬اما‭ ‬اوضاع‭ ‬برای‭ ‬آلمان‭ ‬و‭ ‬لهستان‭ ‬دشوارتر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬احتمالاً‭ ‬امیدوار‭ ‬به‭ ‬تامین‭ ‬منابع‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬لوله‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬گدانسک‭ ‬لهستان‭ ‬و‭ ‬روستوک‭ ‬آلمان‭ ‬هستند‭. ‬بااین‌حال،‭ ‬مشکلات‭ ‬لجستیکی‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬کار‭ ‬چند‭ ‬پالایشگاه‭ ‬آلمانی‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬دروژبا،‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬کامل‭ ‬نفت‭ ‬ازدست‌رفته‭ ‬روسیه‭ ‬بسیار‭ ‬دشوار‭ ‬باشد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مسائل‭ ‬لجستیکی،‭ ‬پالایشگاه‌ها‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬جایگزینی‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬باکیفیت‭ ‬و‭ ‬نسبتاً‭ ‬ارزان‭ ‬اورال‭ ‬نیز‭ ‬مواجه‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬نفت‭ ‬اورال‭ ‬روسیه‭ ‬یک‭ ‬شاخص‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬متوسط‭ ‬ترش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬جایگزینی‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬ورودی‭ ‬به‭ ‬پالایشگاه‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬بر‭ ‬بازدهی‭ ‬آن‌ها‭ ‬تاثیر‭ ‬بگذارد؛‭ ‬خصوصاً‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬بازار،‭ ‬خرید‭ ‬شاخص‌های‭ ‬باکیفیت‭ ‬برای‭ ‬جایگزینی‭ ‬نفت‭ ‬اورال‭ ‬روسیه،‭ ‬کار‭ ‬بسیار‭ ‬دشواری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬گران‌تر‭ ‬از‭ ‬همیشه‭ ‬نیز‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نفت‭ ‬شیل‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬جایگزین‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬خوراک‭ ‬نفتی‭ ‬پالایشگاه‌ها‭ ‬باشد‭. ‬

طبق‭ ‬گزارش‭ ‬موسسه‭ ‬مطالعات‭ ‬انرژی‭ ‬آکسفورد‭ (‬Russia’s‭ ‬Invasion‭ ‬of‭ ‬Ukraine‭ ‬and‭ ‬Oil‭ ‬Market‭ ‬Dynamics‭)‬،‭ ‬درمجموع‭ ‬از‭ ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬روسیه‭ ‬نتایج‭ ‬ذیل‭ ‬حاصل‭ ‬گردیده‭ ‬است‭: (‬1‭) ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬تا‭ ‬سقف‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬نیز‭ ‬افزایش‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬‭ (‬2‭) ‬مقصد‭ ‬اصلی‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬روسیه،‭ ‬کشور‭ ‬هند‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬تغییر‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬نکرده‭ ‬است‭. (‬3‭) ‬با‭ ‬خروج‭ ‬شرکت‌های‭ ‬اروپایی،‭ ‬تولید‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬حدود‭ ‬یک‌میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬کاهش‭ ‬داشته‭ ‬است‭. (‬4‭) ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬ایران‭ ‬بین‭ ‬8‭.‬0‭ ‬تا‭ ‬1‭.‬1‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬برآورد‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬تولید‭ ‬نفت‭ ‬افزایشی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. (‬5‭) ‬تاکنون‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬هیچ‌یک‭ ‬از‭ ‬بازارهای‭ ‬نفت‭ ‬ایران‭ ‬جایگزین‭ ‬نفت‭ ‬کشور‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬

استیو‭ ‬هینک‭ (‬Steve‭ ‬Hanke‭) ‬استاد‭ ‬اقتصاد‭ ‬کاربردی‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬جانز‭ ‬هاپکینز‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬آسیا‭ ‬تایمز‭ (‬How‭ ‬the‭ ‬West‭ ‬Miscalculated‭ ‬its‭ ‬Ability‭ ‬to‭ ‬Punish‭ ‬Russia‭) ‬اظهار‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭: ‬مانند‭ ‬همه‭ ‬تحریم‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬دیگر،‭ ‬تحریم‌های‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬سلاح‭ ‬اقتصادی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬اعلام‌نشده‭ ‬با‭ ‬روسیه‭ ‬بکار‭ ‬گرفته‌شده‌اند‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬همه‭ ‬تحریم‌های‭ ‬دیگر،‭ ‬این‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬تغییر‭ ‬رفتار‭ ‬روسیه‭ ‬شکست‌خورده‌اند‭. ‬تحریم‌ها‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬باعث‭ ‬پیروزی‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬نمی‌شوند‭. ‬تحریم‌ها‭ ‬نهار‭ ‬مجانی‭ ‬نیستند‭ (‬Sanctions‭ ‬are‭ ‬not‭ ‬a‭ ‬free‭ ‬lunch‭)‬؛‭ ‬یعنی‭ ‬برای‭ ‬تحریم‌کننده‭ ‬هم‭ ‬هزینه‌دارند‭. ‬ما‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬برآورد‭ ‬رسمی‭ ‬از‭ ‬هزینه‭ ‬این‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬برای‭ ‬خودمان‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬هیچ‌وقت‭ ‬هم‌چنین‭ ‬گزارشی‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬نخواهیم‭ ‬کرد‭. ‬وقتی‭ ‬سیاستمداران‭ ‬سیاست‌هایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬می‌گیرند‭ ‬که‭ ‬بودجه‭ ‬ندارد،‭ ‬ولی‭ ‬هزینه‭ ‬دارد،‭ ‬آن‌ها‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬هزینه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پنهان‭ ‬کنند‭. ‬باوجوداین،‭ ‬ما‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬برآوردهای‭ ‬هزینه‭ ‬این‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬مختلف‭ ‬نظیر‭ ‬بانک‌ها،‭ ‬بانک‌های‭ ‬مرکزی،‭ ‬صندوق‭ ‬بین‌المللی‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬غیردولتی‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هزینه‭ ‬چشمان‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بازکرده‌اند‭. ‬در‭ ‬همان‭ ‬حال‭ ‬که‭ ‬اثر‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬انسانی‭ ‬این‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬بر‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬عظیم‭ ‬هستند،‭ ‬ولی‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬این‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬بسیار‭ ‬کمرنگ‭ ‬هستند‭. ‬هزینه‭ ‬این‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬برای‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬از‭ ‬آمریکا‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬فقط‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬اروپا‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬بسیار‭ ‬بدی‭ ‬برای‭ ‬کشورهای‭ ‬فقیر‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬فقیر‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬کاهش‭ ‬وابستگی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬روسیه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬نیز‭ ‬قول‭ ‬کمک‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬آمریکا‭ ‬چنین‭ ‬ظرفیتی‭ ‬ندارد‭. ‬بایدن‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬او‭ ‬کملا‭ ‬هریس‭ ‬سخت‭ ‬مشغول‭ ‬قول‭ ‬کمک‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬گربه‌ای‭ (‬Every‭ ‬Cat‭ ‬and‭ ‬Dog‭) ‬هستند‭ ‬که‭ ‬تقاضای‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬موضوع‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬نفت،‭ ‬نه‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬او،‭ ‬نفت‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬تصمیم‭ ‬می‌گیرند‭ ‬این‭ ‬نفت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کی‭ ‬بفروشند‭. ‬درعین‌حال،‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬دارای‭ ‬ظرفیت‭ ‬اضافه‌ای‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬جبران‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬بکند،‭ ‬نیستند‭. ‬منطق‭ ‬روسیه‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬پول‭ ‬فروش‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬

خود‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬غیرهمسو‭ ‬به‭ ‬روبل‭ ‬بیشتر‭ ‬سمبلیک‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬حس‭ ‬میهن‌دوستی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬روسیه‭ ‬است‭. ‬قبلاً‭ ‬پول‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گازپروم‭ ‬به‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬یورو‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬گازپروم‭ ‬بیشتر،‭ ‬اگرنه‭ ‬همه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روبل‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌کرد،‭ ‬چون‭ ‬هزینه‌های‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬روبل‭ ‬است؛‭ ‬حالا‭ ‬خریدار‭ ‬باید‭ ‬روبل‭ ‬را‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬گازپروم‭ ‬بفرستد؛‭ ‬بنابراین‭ ‬تعویض‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬روبل‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬درحالی‌که‭ ‬قبلاً‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬صورت‭ ‬می‌گرفت‭. ‬روبل‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دلار‭ ‬بسیار‭ ‬نیرومند‭ ‬است،‭ ‬نیرومندتر‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬جنگ‭. ‬مدیر‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬روسیه،‭ ‬خانم‭ ‬الویرا‭ ‬نبیولینا‭ (‬Elvira‭ ‬Nabiullina‭) ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برخلاف‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬همتاهایش‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬مدیر‭ ‬بسیار‭ ‬توانایی‭ ‬در‭ ‬بحران‭ (‬Very‭ ‬Capable‭ ‬Crisis‭ ‬Manager‭) ‬است‭. ‬اثر‭ ‬ممنوعیت‭ ‬خرید‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬بر‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬بسیار‭ ‬نیرومند‭ ‬و‭ ‬منفی‭ (‬Very‭ ‬Negative‭ ‬and‭ ‬Severe‭) ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬آمریکا‭ ‬هم‭ ‬مصون‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬بالکانیزه‭ ‬شده‭ (‬Politicized‭ ‬and‭ ‬Balkanized‭) ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬جریان‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬با‭ ‬آزادی‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬برعکس‭ ‬نخواهد‭ ‬آمد‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬می‌شد‭ ‬پرداخت‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬





ختم‭ ‬کلام

از‭ ‬22‭ ‬فوریه‭ ‬2022‭ ‬تاکنون‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬هزار‭ ‬تحریم‭ ‬جدید‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬اعمال‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬پیشی‭ ‬گرفتن‭ ‬از‭ ‬ایران،‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬کره‭ ‬شمالی‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬تحریم‌ترین‭ ‬کشور‭ ‬دنیا‮»‬‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خودکرده‭ ‬است‭. ‬روسیه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬تحریم،‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬3616‭ ‬مورد‭ ‬تحریم،‭ ‬سوریه‭ ‬با‭ ‬2608‭ ‬مورد‭ ‬تحریم‭ ‬و‭ ‬کره‭ ‬شمالی‭ ‬با‭ ‬2077‭ ‬مورد‭ ‬تحریم‭ ‬

پیشی‭ ‬گرفت‭. ‬

رویترز‭ ‬خبر‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬واشنگتن‭ ‬اجازه‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬ونزوئلا‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اجازه‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬شرکت‭ ‬اِنی‭ ‬ایتالیا‭ ‬و‭ ‬رِپسول‭ ‬اسپانیا‭ ‬داده‌شده‭ ‬که‭ ‬نفت‭ ‬ونزوئلا‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬مقصد‭ ‬اروپا‭ ‬روانه‭ ‬بازار‭ ‬کنند‭. ‬رئیس‌جمهور‭ ‬آمریکا‭ ‬امیدوار‭ ‬است‭ ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬با‭ ‬جایگزینی‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬ونزوئلا‭ ‬بتواند‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬کمک‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬وابستگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬کاهش‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬محموله‌های‭ ‬ونزوئلا‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬نروند‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬نسبتاً‭ ‬پیچیده‭ ‬بازار‭ ‬انرژی‭ ‬دنیا،‭ ‬بایدن‭ ‬همچنان‭ ‬تحریم‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬بند‭ ‬1245‭ ‬قانون‭ ‬دفاع‭ ‬ملی‭ ‬سال‭ ‬2012‭ ‬آمریکا‭ ‬را‭ ‬تمدید‭ ‬کرد‭. ‬کاخ‭ ‬سفید‭ ‬در‭ ‬بیانیه‌ای‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بایدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬‮«‬عرضه‭ ‬کافی‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬نفتی‭ ‬از‭ ‬کشورهایی‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬امکان‭ ‬کاهش‭ ‬قابل‌توجه‭ ‬حجم‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬نفتی‭ ‬خریداری‌شده‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬موسسات‭ ‬مالی‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‮»‬‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مجید‭ ‬رئوفی؛‭ ‬تحلیلگر‭ ‬انرژی،‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬بایدن‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬ایرانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تداوم‭ ‬تحریم‌ها،‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬ایران‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬پول‭ ‬آن‌هم‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کامل‭ ‬دریافت‭ ‬می‌شود‭. ‬البته‭ ‬او‭ ‬تصریح‭ ‬هم‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬بیانیه‭ ‬کاخ‭ ‬سفید‭ ‬همه‭ ‬ماجرا‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬بیشتر‭ ‬یک‭ ‬سیاست‭ ‬اعلامی‭ ‬برای‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬سیاست‭ ‬واقعی‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬اتفاقات‭ ‬بازار‭ ‬انرژی‭ ‬دنیا‭. ‬

این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تحریمهای‭ ‬آمریکا‭ ‬علیه‭ ‬صنعت‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬تاکنون‭ ‬تحریم‌های‭ ‬اولیه‭ (‬Primary‭ ‬Sanctions‭) ‬بوده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنا‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬قابل‌اعمال‭ ‬است‭. ‬سایر‭ ‬واردکنندگان‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬غیردلاری‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬ادامه‭ ‬دهند؛‭ ‬چون‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬هنوز‭ ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬تحریم‌های‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬تحریم‌های‭ ‬ثانویه‭ (‬Secondary‭ ‬Sanctions‭)‬،‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬التزام‭ ‬به‭ ‬تحریم‌های‭ ‬نفتی‭ ‬روسیه،‭ ‬ناگزیر‭ ‬نساخته‭ ‬است‭. ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اعمال‭ ‬تحریم‌های‭ ‬اولیه‭ ‬نتایج‭ ‬موردنظر‭ ‬واشنگتن‭ ‬را‭ ‬تاکنون‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭. ‬روسیه‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬ماهانه‭ ‬به‭ ‬معادل‭ ‬20‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬درآمد‭ ‬دسترسی‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭. ‬

الان‭ ‬فضای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ترسیم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬یک‭ ‬اتحاد‭ ‬نانوشته‌ای‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬نوشته،‭ ‬بیان‌نشده‭ ‬است‭ ‬میان‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬شکل‌گرفته‭ ‬است‭. ‬محمدصادق‭ ‬جوکار؛‭ ‬سرپرست‭ ‬موسسه‭ ‬مطالعات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬انرژی،‭ ‬براین‭ ‬نظر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬نفت،‭ ‬اثرگذاری‭ ‬بر‭ ‬انتخابات‭ ‬داخلی‭ ‬آمریکا‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کنند؛‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬اول‭ ‬تیم‭ ‬دموکرات‌ها‭ ‬شکست‭ ‬بخورند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬بعدی‭ ‬دوره‭ ‬آقای‭ ‬بایدن‭ ‬نیز‭ ‬مانند‭ ‬دوره‭ ‬آقای‭ ‬ترامپ‭ ‬یک‭ ‬دوره‌ای‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آمدن‭ ‬جمهوری‭ ‬خواهان‭ ‬فضای‭ ‬فشاری‭ ‬که‭ ‬دموکرات‌ها‭ ‬علیه‭ ‬عربستان‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬اعمال‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬تغییر‭ ‬کند‭. ‬به‌نوعی‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬فضای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬هدایت‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬کاهش‭ ‬نیابد‭. ‬در‭ ‬ماه‭ ‬اجلاس‭ ‬اوپک‭ ‬پلاس‭ ‬خرداد‭ ‬1401‭ ‬زمان‭ ‬پایان‭ ‬تعهدات‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬عقب‭ ‬بردند‭ ‬و‭ ‬تعدیل‭ ‬430‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‌ای‭ ‬توافق‭ ‬کاهش‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬تقسیم‭ ‬کردند‭. ‬در‭ ‬عمل‭ ‬وضعیت‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬ترتیب‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬بالا‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬الان‭ ‬عربستان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬فشارهای‭ ‬بایدن‭ ‬مقاومت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

هرچند‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬خطر‭ ‬بالقوه‭ ‬تحریم‌های‭ ‬ثانویه‭ ‬علیه‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬توسط‭ ‬آمریکا‭ ‬وجود‭ ‬دارد؛‭ ‬اما‭ ‬چنین‭ ‬سناریویی‭ ‬بسیار‭ ‬بعید‭ ‬است؛‭ ‬چراکه‭ ‬حتی‭ ‬بدون‭ ‬تحریم‌های‭ ‬ثانویه،‭ ‬حذف‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬مجدد‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬تشدید‭ ‬بحران‭ ‬تورم‭ ‬تا‭ ‬بدترین‭ ‬سطوح‭ ‬منجر‭ ‬خواهد‭ ‬شد؛‭ ‬ازاین‌رو‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬حذف‌ناشدنی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بحرانی‭ ‬که‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آسیب‌های‭ ‬وحشتناکی‭ ‬روبه‌رو‭ ‬کند،‭ ‬روسیه‭ ‬باید‭ ‬سهم‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کند‭. ‬حفظ‭ ‬نسبی‭ ‬سهم‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬حتی‭ ‬باوجود‭ ‬کاهش‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬این‭ ‬کشور،‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬افزایش‭ ‬مداوم‭ ‬درآمدهای‭ ‬نفتی‭ ‬مسکو‭ ‬خواهد‭ ‬بود؛‭ ‬زیرا‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کاهش‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬روس‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬نفتی‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭. ‬روندی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬جنگ‭ ‬اوکراین‭ ‬و‭ ‬تحریم‌های‭ ‬غربی‭ ‬کلید‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬روسیه‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬هرماه‭ ‬افزایش‭ ‬داد؛‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬آوریل‭ ‬2022‭ ‬روسیه‭ ‬رکورد‭ ‬تاریخی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬درآمدهای‭ ‬نفتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رساند‭. ‬

با‭ ‬این‭ ‬اوصاف‭ ‬تحریم‌های‭ ‬روسیه‭ ‬اگرچه‭ ‬در‭ ‬تعداد‭ ‬از‭ ‬تحریم‌های‭ ‬ایران‭ ‬بیشتر‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬ولی‭ ‬تحریم‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬همچنان‭ ‬بسیار‭ ‬سبک‌تر‭ ‬از‭ ‬تحریم‭ ‬نفت‭ ‬ایران‭ ‬است؛‭ ‬چراکه‭ ‬ازنظر‭ ‬آمریکا،‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا،‭ ‬انگلیس‭ ‬و‭ ‬کانادا‭ ‬فعلاً‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬‮«‬تحریم‭ ‬اولیه‮»‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬خرید‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬مورد‭ ‬تحریم‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬قرار‭ ‬نمی‌گیرند؛‭ ‬درحالی‌که‭ ‬با‭ ‬وصف‭ ‬این‭ ‬برجامِ‭ ‬نیمه‌جان‭ ‬ازنظر‭ ‬آمریکا،‭ ‬نفت‭ ‬ایران‭ ‬‮«‬تحریم‭ ‬ثانویه‮»‬‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬خرید‭ ‬نفت‭ ‬ایران‭ ‬مورد‭ ‬تحریم‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬اوصاف‭ ‬تا‭ ‬اطلاع‭ ‬ثانوی‭ ‬تحریم‌های‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬صرفاً‭ ‬فهرست‭ ‬خریداران‭ ‬نفت‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اِعمال‭ ‬آن‌ها‭ ‬تاحدی‭ ‬تغییر‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬آسیا‭ ‬روانه‭ ‬می‌کند؛‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬سال‌ها‭ ‬بازار‭ ‬سنتی‭ ‬نفت‭ ‬صادراتی‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬کشورهای‭ ‬خلیج‌فارس‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

دکتر‭ ‬فرشید‭ ‬فرحناکیان

دکترای‭ ‬حقوق‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز