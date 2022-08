تحمل نسخه روسی تحریم نفتی اعراب

دنیل‭ ‬یرگین؛‭ ‬نایب‌رئیس‭ ‬‮«‬اس‌اندپی‭ ‬گلوبال‮»‬‭ (‬S&P‭ ‬Global‭)‬

و‭ ‬نویسنده‭ ‬کتاب‭ ‬‮«‬نقشه‭ ‬جدید‭: ‬انرژی،‭ ‬اقلیم‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬ملل‮»‬‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬جایزه‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نوشتنش‭ ‬برنده‭ ‬جایزه‭ ‬پولیتزر‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬مقاله‭ ‬جدیدش‭ ‬

‭(‬The‭ ‬Energy‭ ‬Crisis‭ ‬Will‭ ‬Deepen‭) ‬منتشره‭ ‬در‭ ‬20‭ ‬تیر‭ ‬1401‭ (‬11‭ ‬ژوئیه‭ ‬2022‭) ‬در‭ ‬وب‌سایت‭ ‬پراجکت‭ ‬سیندیکیت‭ (‬Project‭ ‬Syndicate‭)‬

به‭ ‬بررسی‭ ‬بحران‭ ‬کنونی‭ ‬انرژی‭ ‬جهان‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬بدین‭ ‬پرسش‭ ‬پاسخ‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬بدترین‭ ‬بحران‭ ‬انرژی‭ ‬تاریخ‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬ازنظر‭ ‬او‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬انرژی‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬بحران‌های‭ ‬قبلی‭ ‬و‭ ‬به‌ویژه‭ ‬بحران‭ ‬دهه‭ ‬1970‭ ‬جدی‭ ‬است‭. ‬درواقع،‭ ‬بحران‭ ‬امروز‭ ‬به‌طور‭ ‬بالقوه‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬آن‌ها‭ ‬بدتر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬دهه‭ ‬1970‭ ‬تنها،‭ ‬نفت‭ ‬درگیر‭ ‬بحران‭ ‬بود،‭ ‬درحالی‌که‭ ‬بحران‭ ‬کنونی،‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی،‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬چرخه‭ ‬سوخت‭ ‬هسته‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برمی‌گیرد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬گسترش‭ ‬تورم،‭ ‬بحران‭ ‬کنونی،‭ ‬بازاری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬جهانی‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬بازاری‭ ‬آسیب‌پذیرتر‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اختلالات‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬آشفتگی‭ ‬انرژی‭ ‬جهانی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬اوکراین،‭ ‬رقابت‭ ‬بین‭ ‬قدرت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬

بیشتر‭ ‬می‌کند‭. ‬





۱‭) ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬اعراب

وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬آمریکا‭ ‬تاریخ‭ ‬شوک‭ ‬اول‭ ‬نفتی‭ ‬اوایل‭ ‬دهه‭ ‬1970‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬توسط‭ ‬اعضای‭ ‬عرب‭ ‬اوپک‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬توضیح‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬جنگ‭ ‬اعراب‭ ‬و‭ ‬اسرائیل‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1352‭ (‬1973‭)‬،‭ ‬اعضای‭ ‬عرب‭ ‬سازمان‭ ‬کشورهای‭ ‬صادرکننده‭ ‬نفت‭ (‬اوپک‭) ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬به‌تلافی‭ ‬تصمیم‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬مجدد‭ ‬ارتش‭ ‬اسرائیل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬اهرم‭ ‬فشار‭ ‬در‭ ‬مذاکرات‭ ‬صلح‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جنگ،‭ ‬تحریمی‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬اعمال‭ ‬کردند‭. ‬تحریم‭ ‬نفت‭ ‬توسط‭ ‬اعراب‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬صف‌های‭ ‬طولانی‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬خدمات،‭ ‬قیمت‭ ‬بالاتر‭ ‬بنزین‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کالاها‭ ‬و‭ ‬فقدان‭ ‬اهرم‭ ‬فشار‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬بین‌المللی‭ ‬منجر‭ ‬شد‭. ‬اقدامی‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬4‭ ‬برابر‭ ‬شدن‭ ‬بهای‭ ‬نفت‭ ‬شد‭. ‬

ریچارد‭ ‬نیکسون؛‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬وقت‭ ‬آمریکا،‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬برنامه‌هایی‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬آن‌ها‭ ‬تولید‭ ‬نفت‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یافت؛‭ ‬هرچند‭ ‬ذخایر‭ ‬نفتی‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬فناوری‭ ‬استخراج‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬

‭(‬Then‭-‬current‭ ‬Extraction‭ ‬Technology‭) ‬برداشت‭ ‬می‌شد،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬کاهش‭ ‬بود‭. ‬درنهایت‭ ‬تلاش‌های‭ ‬دیپلماتیک‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اسفند‭ ‬1352‭ (‬مارس‭ ‬1974‭) ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬پایان‭ ‬یافت‭. ‬باوجوداین،‭ ‬کنگره‭ ‬آمریکا‭ ‬نگران‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬قوانینی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬ذخایر‭ ‬استراتژیک‭ ‬نفت‭ (‬Strategic‭ ‬Petroleum‭ ‬Reserve‭) ‬و‭ ‬استانداردهای‭ ‬CAFÉ‭ (‬الزامی‭ ‬ساختن‭ ‬حداقل‭ ‬مصرف‭ ‬یک‭ ‬گالن‭ ‬سوخت‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مایل‭ ‬برای‭ ‬انواع‭ ‬وسایل‭ ‬نقلیه‭) ‬تصویب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬آن‌ها‭ ‬نیز‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬کرد‭. ‬هدف‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬به‭ ‬استقلال‭ ‬انرژی‭ (‬Energy‭ ‬Independence‭) ‬برسد‭. ‬

بااین‌حال،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1356‭ (‬1978‭) ‬کنگره‭ ‬مسیر‭ ‬اشتباهی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬ملی‭ ‬انرژی‭ ‬

‭(‬National‭ ‬Energy‭ ‬Act‭) ‬را‭ ‬تصویب‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‌طور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬بر‭ ‬اجباری‭ ‬کردن‭ ‬یا‭ ‬یارانه‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬انواع‭ ‬منابع‭ ‬انرژی‭ ‬جایگزین‭ ‬

‭(‬Various‭ ‬Types‭ ‬of‭ ‬Alternative‭ ‬Energy‭ ‬Sources‭)‬

متمرکز‭ ‬بود‭. ‬درحالی‌که‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬و‭ ‬یارانه‌ها‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬آینده‭ ‬افزایش‭ ‬یافت،‭ ‬منابع‭ ‬انرژی‭ ‬جایگزین‭ ‬چندان‭ ‬زیاد

رشد‭ ‬نکرد‭. ‬

ایالات‌متحده‭ ‬درنهایت‭ ‬به‭ ‬استقلال‭ ‬انرژی‭ ‬یا‭ ‬چیزی‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دست‌یافت؛‭ ‬اما‭ ‬اتفاق‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر؛‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬1397‭ ‬یا‭ ‬1398‭ (‬2019‭ ‬یا‭ ‬2020‭)‬،‭ ‬رخ‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬گسترش‭ ‬انرژی‌های‭ ‬تجدیدپذیر‭ (‬Renewable‭ ‬Energy‭) ‬نبود؛‭ ‬زیرا‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬به‌طور‭ ‬گسترده‭ ‬مورداستفاده‭ ‬

قرار‭ ‬نمی‌گیرند‭. ‬

در‭ ‬عوض،‭ ‬انقلاب‭ ‬شکست‭ ‬هیدرولیکی‭ (‬Fracking‭ ‬Revolution‭) ‬همراه‭ ‬با‭ ‬حفاری‭ ‬افقی‭ (‬Horizontal‭ ‬Drilling‭) ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اواسط‭ ‬دهه‭ ‬2000‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ذخایر‭ ‬گسترده‭ ‬جدید‭ ‬سوخت‭ ‬فسیلی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬را‭ ‬بالفعل‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬پیشرفت‌ها‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬امکان‭ ‬داد‭ ‬به‌اندازه‭ ‬کافی‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬تقریباً‭ ‬به‌اندازه‭ ‬کافی‭ ‬نفت‭ ‬تولید‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برآورده‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صادرکننده‭ ‬اصلی‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬مایع‭ (‬LNG‭) ‬در‭ ‬جهان‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬معنا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬آمریکا‭ ‬دیگر‭ ‬گروگان‭ ‬انرژی‭ ‬

‭(‬Energy‭ ‬Hostage‭) ‬برای‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬نبود‭ ‬که‭ ‬مایل‭ ‬بودند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬تصمیمات‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬خود‭ ‬مجازات‭ ‬کنند‭. ‬





۲‭) ‬نسخه‭ ‬روسی‭ ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬اعراب

برعکس‭ ‬ایالات‌متحده،‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬درس‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬اعراب‭ ‬نگرفت‭. ‬باوجوداینکه‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬انقلاب‭ ‬شکست‭ ‬هیدرولیکی‭ ‬تشویق‭ ‬می‌شد،‭ ‬هیچ‌وقت‭ ‬واقعاً‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬نکرد‭. ‬دونالد‭ ‬ترامپ،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬سابق‭ ‬آمریکا،‭ ‬آلمان‭ ‬را‭ ‬تحت‌فشار‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬نورد‭ ‬استریم‭ ‬2‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬وابستگی‭ ‬بیشتر‭ ‬آلمان‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬روسیه‭ ‬می‌شد،‭ ‬متوقف‭ ‬کند‭. ‬آلمان‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬توصیه‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬حمله‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اوکراین‭ ‬جدی‭ ‬نگرفت‭. ‬درحالی‌که‭ ‬فرانسه‭ ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬هسته‌ای‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬کربن‭ ‬تولید‭ ‬نمی‌کند،‭ ‬آلمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حادثه‭ ‬فوکوشیما‭ ‬در‭ ‬ژاپن‭ ‬تعطیلی‭ ‬نیروگاه‌های‭ ‬هسته‌ای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭. ‬اکثر‭ ‬کشورهای‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬انرژی‌های‭ ‬تجدیدپذیر‭ (‬نیروی‭ ‬بادی‭ ‬و‭ ‬خورشیدی‭) ‬روی‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬انرژی‭ ‬پاک‭ ‬خود‭ ‬می‌بالیدند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬نجات‭ ‬زمین‭ ‬بودند؛‭ ‬باوجوداین،‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬سوخت‌های‭ ‬فسیلی‭ ‬موردنیاز‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سکوت‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬متکی‭ ‬بودند‭. ‬اکنون،‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تحمل‭ ‬نسخه‭ ‬روسی‭ ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬اعراب‭ ‬است‭ (‬Europe‭ ‬faces‭ ‬the‭ ‬Russian‭ ‬version‭ ‬of‭ ‬the‭ ‬Arab‭ ‬oil‭ ‬embargo‭) ‬که‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬هشدارهای‭ ‬متعددی‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‌ها‭ ‬روسیه‭ ‬می‌توانست‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬وابستگی‭ ‬انرژی‭ ‬اروپا‭ ‬علیه‭ ‬خودش‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭. ‬

رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬اروپا‭ ‬به‌شدت‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پایین‌ترین‭ ‬حد‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬16‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬چنین‭ ‬افتی‭ ‬در‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬اروپا‭ ‬می‌تواند‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬به‌تبع‭ ‬آن،‭ ‬قیمت‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهد؛‭ ‬البته‭ ‬چنین‭ ‬سناریویی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬تحت‌فشار‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬ائتلاف‭ ‬غربی‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬حمایت‭ ‬مردمی‭ ‬از‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دولت‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬به‌شدت‭ ‬تضعیف‭ ‬کند‭. ‬پوتین‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬ماه‭ ‬ژوئن‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مجمع‭ ‬اقتصادی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬سن‌پترزبورگ‭ (‬St‭. ‬Petersburg‭ ‬International‭ ‬Economic‭ ‬Forum‭) ‬استدلال‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬بدتر‭ ‬شدن‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬جوامع‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‌صورت‭ ‬ناگزیر‭ ‬به‭ ‬پوپولیسم‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬طبقه‭ ‬نخبگان‭ ‬در‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬منجر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮»‬‭. ‬پیش‌بینی‭ ‬پوتین‭ ‬حالا‭ ‬نیز‭ ‬نشانه‌های‭ ‬بالفعل‭ ‬شدن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬

مِگ‭ ‬جیکوبز،‭ ‬مورخ‭ ‬آمریکایی‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬پرینستون،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬کتابی‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬هراس‭ ‬در‭ ‬پمپ‌بنزین‌ها‮»‬‭ (‬Panic‭ ‬at‭ ‬the‭ ‬Pump‭) ‬منتشر‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬روایت‭ ‬دهه‭ ‬1970‭ ‬می‌پردازد‭. ‬این‭ ‬مورخ‭ ‬آمریکایی‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬خود‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬انرژی‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬ازنظر‭ ‬سیاسی‭ ‬می‌تواند‭ ‬تفرقه‌انگیز‭ ‬باشد؛‭ ‬تفرقه‌ای‭ ‬که‭ ‬نه‌تنها‭ ‬بین‭ ‬احزاب‭ ‬مخالف‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد؛‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬سیاستمداران‭ ‬حزب‭ ‬حاکم‭ ‬نیز‭ ‬شکاف‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بازتاب‭ ‬امروزی‭ ‬این‭ ‬شکاف‭ ‬و‭ ‬تفرقه‭ ‬نیز‭ ‬توضیح‭ ‬می‌دهد‭: ‬‮«‬گَوین‭ ‬نیوسام؛‭ ‬فرماندار‭ ‬کالیفرنیا،‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تورم‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬کاهش‭ ‬شدید‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ایالت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قطعاً‭ ‬با‭ ‬مخالفت‌هایی‭ ‬مواجه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬ایده‭ ‬لغو‭ ‬مالیات‭ ‬بر‭ ‬گاز‭ ‬که‭ ‬جو‭ ‬بایدن‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬نیز‭ ‬مخالفانی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬استدلال‭ ‬می‌کنند‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬تورم‭ ‬دامن‭ ‬می‌زند‭. ‬جو‭ ‬بایدن‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬تولید‭ ‬بیشتر‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬نفتی‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬صنعت‭ ‬نفت‭ ‬واقعاً‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نیاز‭ ‬دارد،‭ ‬ثبات‭ ‬بیشتر‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬است‮»‬‭. ‬

آلمان‭ ‬اکنون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬جیره‌بندی‭ ‬گاز‭ ‬را‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬اقتصاد‭ ‬این‭ ‬کشور،‭ ‬رابرت‭ ‬هابک‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سرایت‭ ‬یک‭ ‬بحران‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬لیمن‭ ‬برادرز‭ (‬اشاره‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬مالی‭ ‬جهانی‭ ‬2008‭) ‬هشدار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬سناریویی‭ ‬درصورتی‌که‭ ‬اروپا‭ ‬نتواند‭ ‬اختلالات‭ ‬اقتصادی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کند،‭ ‬رخ‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭. ‬6‭ ‬ماه‭ ‬آینده‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬مانوردهی‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬زمستان‭ ‬پیش‌رو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬امتحان‭ ‬می‌گذارد‭. ‬اروپا‭ ‬آن‌گونه‭ ‬که‭ ‬رابرت‭ ‬هابک‭ ‬توصیف‭ ‬کرده،‭ ‬تصمیمی‭ ‬تلخ‭ ‬اما‭ ‬ضروری‭ ‬باید‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬بسوزاند‭. ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬سخت‭ ‬پیش‌رو،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬آگاهانه‌تر‭ ‬بین‭ ‬دولت‌ها‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬انرژی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬بتوان‭ ‬جریان‌های‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬اقتصادهای‭ ‬مدرن‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬وابسته‭ ‬هستند‭ ‬مدیریت‭ ‬کرد‭. ‬

اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬است‭ ‬تولید‭ ‬سوخت‭ ‬فسیلی‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهد؛‭ ‬ازجمله‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬مجدد‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬برای‭ ‬نیروگاه‌های‭ ‬تولید‭ ‬برقی‭ ‬که‭ ‬پیش‌ازاین‭ ‬بسته‌شده‭ ‬بودند‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬شهروند‭ ‬اروپایی‭ ‬مجبور‭ ‬شوند‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬زمستان‭ ‬پیش‌رو‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬گرمایش‭ ‬تحمل‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬برلین‭ ‬چراغ‌های‭ ‬برخی‭ ‬بناهای‭ ‬یادبود‭ ‬و‭ ‬تاریخی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬انرژی‭ ‬خاموش‭ ‬می‌کند‭. ‬هنوز‭ ‬نمی‌دانیم‭ ‬اروپا‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬چالش‌هایی‭ ‬روبه‌رو‭ ‬خواهد‭ ‬شد؛‭ ‬اما‭ ‬یک‌چیز‭ ‬واضح‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭: ‬کشورهای‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬بالاخره‭ ‬از‭ ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬اعراب‭ ‬درس‭ ‬خواهند‭ ‬گرفت‭ (‬The‭ ‬EU‭ ‬countries‭ ‬will‭ ‬finally‭ ‬learn‭ ‬the‭ ‬lesson‭ ‬of‭ ‬the‭ ‬Arab‭ ‬oil‭ ‬embargo‭). ‬





۳‭) ‬تحمل‭ ‬نسخه‭ ‬روسی‭ ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬اعراب

واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بحران‭ ‬انرژی‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬تهاجم‭ ‬نظامی‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اوکراین‭ ‬آغاز‭ ‬نشد؛‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1400‭ (‬2021‭) ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خروج‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬همه‌گیری‭ ‬کووید‭-‬19،‭ ‬تقاضای‭ ‬انرژی‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬چین‭ ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭. ‬پس‌ازآن‭ ‬نیز‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬مایع‭ (‬LNG‭) ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬سرسام‌آور‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬مواجه‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬نیز‭ ‬تشدید‭ ‬شد‭. ‬یرگین‭ ‬در‭ ‬مقاله‭ ‬فوق‌الذکر‭ (‬The‭ ‬Energy‭ ‬Crisis‭ ‬Will‭ ‬Deepen‭) ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬پیش‌زمینه‌های‭ ‬بحران‭ ‬انرژی‭ ‬جهانی،‭ ‬استدلال‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬احتمالاً‭ ‬بدترین‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬5‭ ‬عامل‭ ‬کلیدی‭ ‬شامل‭ ‬عرضه‭ ‬گاز‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اروپا،‭ ‬مذاکرات‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ایران،‭ ‬چالش‭ ‬عرضه‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬تقاضای‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬آشفتگی‭ ‬صنعت‭ ‬پالایشی‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عوامل‭ ‬تشدید‭ ‬و‭ ‬بدتر‭ ‬شدن‭ ‬بحران‭ ‬انرژی‭ ‬کنونی‭ ‬مطرح‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬صادرکننده‭ ‬نفت‭ ‬نیز‭ ‬حتی‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬تولید‭ ‬قبلی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬کووید‭-‬19‭ ‬بازگردند‭. ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬ناتوانی،‭ ‬عدم‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تعمیر‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬مداوم‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬همه‌گیری‭ ‬کرونا‭ ‬تاکنون‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬حال،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬نفت‭ ‬اضافه‌ای‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬یا‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬تولید‭ ‬شود‭. ‬اوپک‌پلاس‭ ‬هم‭ ‬انگیزه‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬توان‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬تحمل‭ ‬نسخه‭ ‬روسی‭ ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬اعراب‭ ‬ندارد‭. ‬

3-1‭) ‬بلوف‭ ‬راهبردی‭ ‬نفت‭ ‬سعودی

عربستان‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حفظ‭ ‬قدرت‭ ‬نفوذ‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬بلوف‭ ‬راهبردی‭ ‬نفتی‭ ‬می‌زند‭. ‬سعودی‌ها‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کنند‭ ‬ارقام‭ ‬روی‭ ‬کاغذ‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬توان‭ ‬نفتی‌شان‭ ‬را‭ ‬همچنان‭ ‬معتبر‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭ ‬تا‭ ‬اهرم‭ ‬قدرت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬سیاست‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬نفت‭ ‬نگه‌دارند‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بدون‭ ‬قدرتی‭ ‬که‭ ‬به‌واسطه‭ ‬ذخایر‭ ‬نفتش،‭ ‬مازاد‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬حجم‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده،‭ ‬قدرت‭ ‬واقعی‭ ‬دیگری‭ ‬ندارد؛‭ ‬بنابراین‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬بزرگ‌نمایی‭ ‬بیش‌ازحد‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ارقام‭ ‬نفتی‌اش‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬اهمیت‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭. ‬

اخیراً‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگوی‭ ‬تلفنی‭ ‬امانوئل‭ ‬مکرون‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زاید‭ ‬اماراتی‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬بلوف‭ ‬نفتی‭ ‬به‌نوعی‭ ‬تائید‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬تیر‭ ‬1401‭ (‬ژوئن‭ ‬2022‭) ‬رئیس‌جمهور‭ ‬فرانسه،‭ ‬امانوئل‭ ‬مکرون،‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬نشست‭ ‬گروه‭ ‬7‭ ‬به‭ ‬بایدن‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬یک‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زاید‭ ‬داشتم‭. ‬او‭ ‬دو‭ ‬چیز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬گفت‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬حداکثر‭ (‬ظرفیت‭ ‬تولید‭) ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬ادعا‭ ‬می‌کند‭.‬‮»‬‭ ‬مکرون‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهد‭: ‬‮«‬و‭ ‬سپس‭ ‬او‭ (‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زاید‭) ‬گفت‭ ‬که‭ ‬سعودی‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬150‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬اضافه‭ ‬کنند‭. ‬شاید‭ ‬کمی‭ ‬بیشتر؛‭ ‬اما‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬6‭ ‬ماهه‭ ‬ظرفیت‭ ‬عظیمی‭ (‬برای‭ ‬تولید‭ ‬بیشتر‭) ‬ندارند‮»‬‭. ‬

همچنین‭ ‬اخیراً‭ ‬کتابی‭ ‬از‭ ‬ابراهیم‭ ‬المهنا،‭ ‬پیام‌رسان‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬ارتباطات‭ ‬عربستان‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬نفتی،‭ ‬به‭ ‬انتشار‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬پشت‌پرده‭ ‬سیاست‌های‭ ‬نفتی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تاکتیک‌های‭ ‬عربستان‭ ‬سیاست‭ ‬فریب‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬نفتش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬افزایش،‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬پنهان‭ ‬نگه‌داشته‭ ‬است‭. ‬

اصلاً‭ ‬بعید‭ ‬نیست‭ ‬سیاست‭ ‬فریب‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬مواقع‭ ‬ناتوانی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭. ‬عجیب‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬اوپک‌پلاس‭ ‬هفته‭ ‬گذشته‭ ‬تولیدش‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬برنامه‭ ‬قبلی‭ ‬افزایش‭ ‬نداد؛‭ ‬چراکه‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬هیچ‌کدام‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬آن،‭ ‬ازجمله‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬عربستانی‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زاید‭ ‬آل‌نهیان‭ ‬اماراتی،‭ ‬به‭ ‬درخواست‌های‭ ‬جو‭ ‬بایدن‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬سریع‌تر‭ ‬تولید‭ ‬پاسخی‭ ‬ندادند،‭ ‬زیرا‭ ‬آن‌ها‭ ‬چیزی‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬نداشتند‭. ‬

تحلیل‭ ‬ساموئل‭ ‬واتکینز‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬بلوف‭ ‬راهبردی‭ ‬نفت‭ ‬سعودی‭ (‬Is‭ ‬Saudi‭ ‬Arabia‭ ‬Exaggerating‭ ‬Its‭ ‬Oil‭ ‬Production‭ ‬Potential‭) ‬در‭ ‬اویل‌پرایس‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬عربستان‭ ‬طی‭ ‬دست‌کم‭ ‬3‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬اعلام‭ ‬ذخایر،‭ ‬مازاد‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬تولید‭ ‬نفت‭ ‬بزرگ‌نمایی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

3-1-1‭) ‬بزرگ‌نمایی‭ ‬ذخایر‭ ‬نفتی

عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1368‭ (‬سال‭ ‬1989‭) ‬ادعا‭ ‬کرد‭ ‬میزان‭ ‬ذخایر‭ ‬نفتی‭ ‬اثبات‎شده‌اش‭ (‬Proven‭ ‬Oil‭ ‬Reserves‭) ‬170‭ ‬میلیارد‭ ‬بشکه‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬بدون‭ ‬اکتشاف‭ ‬میدان‭ ‬بزرگ‭ ‬دیگری،‭ ‬تخمین‭ ‬رسمی‭ ‬ذخایرش‭ ‬را‭ ‬51‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬257‭ ‬میلیارد‭ ‬بشکه‭ ‬رساند‭. ‬اندکی‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬ذخایرش‭ ‬266‭ ‬میلیارد‭ ‬بشکه‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رقم‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1396‭ (‬سال‭ ‬2017‭) ‬باقی‭ ‬ماند‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عربستان‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1352‭ (‬1973‭) ‬تا‭ ‬10‭ ‬تیر‭ ‬1401‭ (‬اول‭ ‬ژوئن‭ ‬2022‭) ‬به‌طور‭ ‬میانگین‭ ‬192‭.‬8‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬نفت‭ ‬تولید‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1989‭ ‬که‭ ‬ادعا‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬170‭ ‬میلیارد‭ ‬بشکه‭ ‬نفت‭ ‬ذخیره‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬32‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬درمجموع‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬682‭.‬95‭ ‬میلیارد‭ ‬بشکه‭ ‬نفت‭ ‬را‭ ‬به‌طور‭ ‬فیزیکی‭ ‬استخراج‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬میادینش‭ ‬خارج‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬هیچ‭ ‬اکتشاف‭ ‬بزرگی‭ ‬رخ‭ ‬نداده‭ ‬است‭. ‬به‌رغم‭ ‬این‭ ‬موارد،‭ ‬ذخایر‭ ‬اعلامی‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬نه‌تنها‭ ‬پایین‭ ‬نرفته،‭ ‬بلکه‭ ‬افزایش‭ ‬هم‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ریاضی‭ ‬غیرممکن‭ ‬است‭. ‬

3-1-2‭) ‬بزرگ‌نمایی‭ ‬ظرفیت‭ ‬مازاد‭ ‬تولید

مسئله‭ ‬دومی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مبالغه‭ ‬شده‭ ‬ظرفیت‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬ریاض‭ ‬نه‌تنها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ارقام‭ ‬دروغ‭ ‬گفته،‭ ‬بلکه‭ ‬مفاهیم‭ ‬بازار‭ ‬نفت‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬معنایی‭ ‬متفاوت‭ ‬دارند‭ ‬را‭ ‬به‌جای‭ ‬همدیگر‭ ‬به‌کاربرده‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬واضح‌تر‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬اداره‭ ‬اطلاعات‭ ‬انرژی‭ ‬آمریکا‭ (‬EIA‭) ‬ظرفیت‭ ‬مازاد‭ (‬Spare‭ ‬Capacity‭) ‬را‭ ‬کاملاً‭ ‬مشخص‭ ‬این‌طور‭ ‬تعریف‭ ‬می‌کند‭: ‬‮«‬ظرفیت‭ ‬مازاد،‭ ‬تولیدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬طی‭ ‬30‭ ‬روز‭ ‬وارد‭ ‬مدار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬دست‌کم‭ ‬90‭ ‬روز‭ ‬پایدار‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬معنای‭ ‬ظرفیت‭ ‬مازاد‭ ‬است؛‭ ‬نه‭ ‬چیزی‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬چیزی‭ ‬کمتر‭. ‬

عربستان‭ ‬ولی‭ ‬هر‭ ‬قطره‭ ‬نفتی‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد،‭ ‬ازجمله‭ ‬عرضه‭ ‬نفت‭ ‬از‭ ‬انبارها‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬نفتی‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬نقدی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کارگزاران‭ ‬بخرد‭ ‬و‭ ‬مجدداً‭ ‬بفروشد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬‮«‬مازاد‭ ‬عرضه‮»‬‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬دقیقاً‭ ‬همین‭ ‬فریب‭ ‬معنایی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کمبود‭ ‬عرضه‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬تاسیسات‭ ‬نفتی‭ ‬آرامکو‭ ‬در‭ ‬سپتامبر‭ ‬2019‭ ‬

به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭. ‬

این‭ ‬کشور‭ ‬اغلب‭ ‬حجم‭ ‬مازاد‭ ‬عرضه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بین‭ ‬2‭ ‬تا‭ ‬5‭.‬2‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬توانایی‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬5‭.‬12‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مواقع‭ ‬اختلال‭ ‬غیرمنتظره‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬هرجایی‭ ‬دارد‭. ‬بااین‌وجود،‭ ‬بسیار‭ ‬بعید‭ ‬است‭ ‬عربستان‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سطح‭ ‬نفت‭ ‬پمپاژ‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ایده‭ ‬در‭ ‬اظهارنظرهای‭ ‬مقامات‭ ‬عرب‭ ‬اوپک‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬هراس‭ ‬از‭ ‬کاهش‭ ‬عرضه‭ ‬عراق‭ ‬تائید‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬بودند‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬می‌تواند‭ ‬تولید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بین‭ ‬یک‭ ‬تا‭ ‬3‭.‬1‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬بهترین‭ ‬حالت‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭. ‬این‭ ‬مقامات‭ ‬همچنین‭ ‬عنوان‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬پایدار‭ ‬5‭.‬11‭ ‬میلیون‌بشکه‌ای‭ ‬عربستان‭ ‬آزمایش‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬بسیار‭ ‬کوتاهی‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭. ‬آن‌ها‭ ‬همچنین‭ ‬گفتند‭ ‬چنین‭ ‬تولیدی‭ ‬بسیار‭ ‬دشوار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مستلزم‭ ‬تولید‭ ‬پایه‌های‭ ‬نفتی‭ ‬سنگین‭ (‬Heavy‭ ‬Crudes‭) ‬است‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬تاکنون‭ ‬تغییر‭ ‬معناداری‭ ‬رخ‭ ‬نداده‭ ‬است‭. ‬

3-1-3‭) ‬بزرگ‌نمایی‭ ‬ارقام‭ ‬تولید

موضوع‭ ‬سوم‭ ‬ارقام‭ ‬تولید‭ (‬Production‭ ‬Figures‭) ‬است‭ ‬که‭ ‬عربستان‭ ‬سال‌ها‭ ‬همه‌جا‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬پیش‌ازاین‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬به‌رغم‭ ‬ادعاهایی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬عربستان‭ ‬می‌تواند‭ ‬11‭ ‬یا‭ ‬12‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬به‌راحتی‭ ‬تولید‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬افزایش‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬13‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬روزانه‭ ‬دارد،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬درواقع‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1352‭ (‬1973‭) ‬تا‭ ‬10‭ ‬تیر‭ ‬1401‭ (‬اول‭ ‬ژوئن‭ ‬2022‭) ‬به‌طور‭ ‬متوسط‭ ‬192‭.‬8‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬نفت‭ ‬تولید‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬به‌ندرت‭ ‬توانسته‭ ‬11‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬نفت‭ ‬تولید‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬حفظ‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬حتی‭ ‬وقتی‭ ‬عربستانی‌ها‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬اورژانسی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬اخیرشان‭ ‬بودند،‭ ‬مانند‭ ‬سال‌های‭ ‬2014‭ ‬تا‭ ‬2016‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬جنگ‭ ‬قیمتی‭ ‬نفت‭ (‬Oil‭ ‬Price‭ ‬War‭) ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬یا‭ ‬ناتوان‭ ‬کردن‭ ‬نفت‭ ‬شیل‭ ‬آمریکا‭ ‬رخ‌داده‭ ‬بود،‭ ‬یا‭ ‬وقتی‌که‭ ‬دونالد‭ ‬ترامپ،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬سابق‭ ‬آمریکا‭ ‬تهدید‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬یا‭ ‬عربستان‭ ‬تولیدش‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهد‭ ‬یا‭ ‬او‭ ‬نیروهای‭ ‬نظامی‌اش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬خارج‭ ‬می‌کند،‭ ‬نیز‭ ‬سعودی‌ها‭ ‬فقط‭ ‬توانستند‭ ‬تولید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬طولانی‭ ‬بالای‭ ‬5‭.‬10‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬نگه‌دارند‭. ‬

3-2‭) ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬اندک‭ ‬اوپک‌پلاس

اوپک‌پلاس؛‭ ‬یعنی‭ ‬ائتلافی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬اوپک‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬کشور‭ ‬دیگر‭ ‬تولیدکننده‭ ‬نفت‭ ‬ازجمله‭ ‬روسیه،‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬نقش‭ ‬بزرگی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬نفت‭ ‬جهان‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ائتلاف،‭ ‬فروردین‭ ‬1399‭ (‬آوریل‭ ‬2020‭) ‬عرضه‭ ‬نفت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬قابل‌ملاحظه‭ ‬یعنی‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬پایین‭ ‬آورد؛‭ ‬زیرا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬همه‌گیری‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬تعطیلی‭ ‬اقتصادها،‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬به‌شدت‭ ‬کاهش‌یافته‭ ‬بود‭. ‬طی‭ ‬ماه‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬هم‌زمان‭ ‬با‭ ‬بازگشایی‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬انرژی،‭ ‬ائتلاف‭ ‬عرضه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هرماه‭ ‬به‌تدریج‭ ‬بالابرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کند‭. ‬

اوپک‌پلاس‭ ‬طی‭ ‬ماه‌های‭ ‬گذشته‭ ‬هرماه‭ ‬عرضه‭ ‬را‭ ‬بالابرده‭ ‬است‭. ‬میزان‭ ‬افزایش‭ ‬عرضه‭ ‬بین‭ ‬400هزار‭ ‬تا‭ ‬648هزار‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬هرماه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬افزایش‭ ‬عرضه‭ ‬برای‭ ‬پایین‭ ‬آوردن‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬کافی‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬بالای‭ ‬نفت‭ ‬مواجه‭ ‬است؛‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬اکنون‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬ادعای‭ ‬اعضای‭ ‬اوپک‌پلاس،‭ ‬تمامی‭ ‬کاهش‭ ‬عرضه‭ ‬که‭ ‬آوریل‭ ‬2020‭ ‬انجام‌شده‭ ‬بود،‭ ‬جبران‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬یعنی‭ ‬اکنون‭ ‬میزان‭ ‬عرضه‭ ‬معادل‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آوریل‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عمل،‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬می‌میزان‭ ‬عرضه‭ ‬7‭.‬2‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬پایین‌تر‭ ‬از‭ ‬آوریل‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬بود‭. ‬

تقریباً‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬کمتر‭ ‬عرضه،‭ ‬حاصل‭ ‬صادرات‭ ‬کمتر‭ ‬روسیه‭ ‬است‭. ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬نفتی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حمله‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬اوکراین‭ ‬تحریم‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬روسیه‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬تحریم‭ ‬اروپا،‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬برده؛‭ ‬اما‭ ‬کاهش‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬به‌طور‭ ‬کامل‭ ‬جبران‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬طی‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اوکراین،‭ ‬قیمت‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزایش‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

کشورهای‭ ‬تولیدکننده‭ ‬نفت‭ ‬غیر‭ ‬عضو‭ ‬اوپک‭ ‬تلاش‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬با‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬تولید‭ ‬نفت‭ ‬از‭ ‬فشارهای‭ ‬قیمتی‭ ‬بکاهند؛‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬کافی‭ ‬نبوده‭ ‬است‭. ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬باور‭ ‬برخی‭ ‬تحلیلگران،‭ ‬اعضای‭ ‬اوپک‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬بخواهند،‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬عرضه‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬بالا‭ ‬ببرند؛‭ ‬زیرا‭ ‬مازاد‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬بسیار‭ ‬اندک‭ ‬است‭. ‬درواقع‭ ‬اگر‭ ‬اوپک‭ ‬بخواهد،‭ ‬می‌تواند‭ ‬سهمیه‭ ‬تولید‭ ‬تمامی‭ ‬اعضا‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببرد؛‭ ‬اما‭ ‬اکثر‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬حداکثر‭ ‬ظرفیت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬سهمیه‭ ‬آن‌ها‭ ‬افزایش‭ ‬یابد،‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬نفت‭ ‬بیشتری‭ ‬تولید‭ ‬کنند‭. ‬

بااین‌حال،‭ ‬عصر‭ ‬روز‭ ‬چهارشنبه‭ ‬12‭ ‬مرداد‭ ‬1401‭ (‬3‭ ‬اوت‭ ‬2022‭) ‬در‭ ‬نشست‭ ‬وزارتی‭ ‬اوپک‌پلاس‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬این‭ ‬ائتلاف‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬تولید‭ ‬نفت‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬ماه‭ ‬سپتامبر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬بسیار‭ ‬ناچیز‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭. ‬خبرگزاری‭ ‬رویترز‭ ‬می‌گوید‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬اوپک‌پلاس‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬تحلیلگران،‭ ‬توهینی‭ ‬آشکار‭ ‬و‭ ‬واضح‭ ‬به‭ ‬جو‭ ‬بایدن،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬است؛‭ ‬زیرا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کلیدی‌ترین‭ ‬دلایل‭ ‬سفر‭ ‬اخیر‭ ‬جو‭ ‬بایدن‭ ‬به‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬متقاعد‭ ‬کردن‭ ‬محمد‭ ‬بن‌سلمان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬رهبر‭ ‬واقعی‭ ‬اوپک‭ ‬برای‭ ‬پمپاژ‭ ‬نفت‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬اندک،‭ ‬در‭ ‬عالم‭ ‬واقعیت‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬عملا‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬تاثیری‭ ‬بر‭ ‬زنجیره‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬نفت‭ ‬جهانی‭ ‬بگذارد‭. ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز،‭ ‬معادل‭ ‬تنها‭ ‬86‭ ‬ثانیه‭ ‬از‭ ‬تقاضای‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬طلای‭ ‬سیاه‭ ‬است‭. ‬

اوپک‭ ‬و‭ ‬متحدانش‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬روسیه‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬2022‭ ‬همواره‭ ‬تولید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هرماه‭ ‬بین‭ ‬430‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬تا‭ ‬650‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دادند‭. ‬البته‭ ‬این‭ ‬افزایش‌ها‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬جایی‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬بی‌ثمر‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسید؛‭ ‬زیرا‭ ‬از‭ ‬یک‌سو‭ ‬روسیه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‌میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬اوپک‌پلاس‭ ‬درواقع‭ ‬به‭ ‬حداکثر‭ ‬توان‭ ‬واقعی‭ ‬خود‭ ‬رسیده‌اند؛‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬بسیار‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬سهمیه‭ ‬تولید‭ ‬خود‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬عرضه‭ ‬می‌کنند،‭ ‬زیرا‭ ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬تحلیلگران‭ ‬سهمیه‌های‭ ‬اوپک‌پلاس‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬ارزیابی‭ ‬واقعی،‭ ‬اعداد‭ ‬غیردقیقی‭ ‬روی‭ ‬کاغذ‭ ‬هستند‭. ‬





ختم‭ ‬کلام‭: ‬تجربه‭ ‬بحران‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬ابعاد‭ ‬جهانی

تحلیلگران‭ ‬معتقدند‭ ‬تا‭ ‬وقتی‭ ‬جنگ‭ ‬اوکراین‭ ‬ادامه‭ ‬دارد،‭ ‬وضعیت‭ ‬بازار‭ ‬انرژی‭ ‬سامان‭ ‬پیدا‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد‭. ‬از‭ ‬اکوادور‭ ‬تا‭ ‬آفریقای‌جنوبی،‭ ‬کمبود‭ ‬سوخت‭ ‬و‭ ‬قطع‭ ‬مکرر‭ ‬برق‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬واردکننده‭ ‬انرژی‭ ‬هستند،‭ ‬دچار‭ ‬بحران‭ ‬اقتصادی‭ ‬شوند‭. ‬در‭ ‬سریلانکا‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬دچار‭ ‬بحران‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬جهت‭ ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬مواجه‭ ‬است،‭ ‬مقامات‭ ‬دستور‭ ‬داده‌اند‭ ‬کارمندان‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬شغلی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬پاکستان‭ ‬تعداد‭ ‬روزهای‭ ‬کاری‭ ‬هفته‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬برق‭ ‬کاسته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پاناما،‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬انرژی‭ ‬تظاهرات‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬انجام‌شده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تجربه‭ ‬نخستین‭ ‬بحران‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬ابعاد‭ ‬جهانی‭ ‬هستیم‭. ‬کمبود‭ ‬تقریباً‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬کشورها‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود‭. ‬اثرات‭ ‬این‭ ‬کمبود‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬کشور‭ ‬محدود‭ ‬نیست؛‭ ‬بلکه‭ ‬جهانی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬معتقدم‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬نرسیده‌ایم‭. ‬

روند‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬نفت‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2021‭ ‬شروع‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬2021،‭ ‬قیمت‭ ‬نفت‭ ‬برنت‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬55‭ ‬دلار‭ ‬نوسان‭ ‬می‌کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬به‭ ‬80‭ ‬دلار‭ ‬رسید؛‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬حتی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬روسیه‭ ‬علیه‭ ‬اوکراین،‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬نفت‭ ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬عرضه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تقاضا‭ ‬مواجه‭ ‬بود‭. ‬بازگشایی‭ ‬اقتصادها،‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬مازاد‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬مصرف،‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬مستمر‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اوکراین،‭ ‬غرب‭ ‬تحریم‌های‭ ‬فراگیری‭ ‬علیه‭ ‬مسکو‭ ‬اعمال‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬واکنش‭ ‬کرملین‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬تحریم‌ها،‭ ‬کاستن‭ ‬از‭ ‬عرضه‭ ‬گاز‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اروپا‭ ‬مجبور‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬کاهش‭ ‬صادرات‭ ‬گاز‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬صادرکننده‭ ‬گاز‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬طبیعی‭ ‬این‭ ‬تحولات،‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬عوامل‭ ‬گوناگونی‭ ‬بر‭ ‬تقاضای‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬افزوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬ظرفیت‭ ‬عرضه،‭ ‬بحران‭ ‬شدت‭ ‬پیداکرده‭ ‬است‭. ‬

تحلیلگران‭ ‬می‌گویند‭ ‬ساختار‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهان‭ ‬درهم‌تنیده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬متصل‭ ‬است‭. ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬فشار‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود،‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬دیگر‭ ‬اثرات‭ ‬آن‭ ‬قابل‌مشاهده‭ ‬است‭. ‬آخرین‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬جهان‭ ‬شوک‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرد،‭ ‬البته‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نفت،‭ ‬دهه‭ ‬1970‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬دوره،‭ ‬اوپک‭ ‬تحریم‭ ‬نفتی‭ ‬اعمال‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اثرات‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬صنعت‭ ‬نفت‭ ‬جهان‭ ‬مشاهده‭ ‬شد‭. ‬آن‭ ‬بحران‭ ‬به‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬آژانس‭ ‬بین‌المللی‭ ‬انرژی‭ ‬منجر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اقتصادهای‭ ‬صنعتی‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬کرد‭ ‬ذخایر‭ ‬استراتژیک‭ ‬نفتی‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬اختلال‌های‭ ‬احتمالی‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬آمادگی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬

واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اقتصادهای‭ ‬نوظهور‭ ‬و‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬دچار‭ ‬بدهی‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬هستند،‭ ‬ذخایر‭ ‬استراتژیک‭ ‬نفت‭ ‬ندارند؛‭ ‬درنتیجه،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬هرگونه‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬آسیب‌پذیرند‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬بزرگ‭ ‬برای‭ ‬کاستن‭ ‬از‭ ‬فشار‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬مشغول‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬ذخایر‭ ‬استراتژیک‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‌میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬هستند؛‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬برداشت،‭ ‬ماه‭ ‬مهر‭ ‬1401‭ (‬اکتبر‭ ‬2022‭)‬؛‭ ‬یعنی‭ ‬حدود‭ ‬سه‌ماه‭ ‬دیگر،‭ ‬پایان‭ ‬می‌یابد‭. ‬امروزه‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬کوچک‭ ‬هستند؛‭ ‬اما‭ ‬سرعت‭ ‬توسعه‭ ‬آن‌ها‭ ‬بالاست؛‭ ‬درنتیجه‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬افزایش‌یافته‭ ‬است‭. ‬رشد‭ ‬مصرف‭ ‬انرژی،‭ ‬این‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬دارای‭ ‬ذخایر‭ ‬استراتژیک‭ ‬نفت‭ ‬نیستند‭. ‬برای‭ ‬مثال،‭ ‬پاکستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬قطع‭ ‬برق‭ ‬دست‌وپنجه‭ ‬نرم‭ ‬می‌کند‭ ‬یا‭ ‬اکوادور‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬سوخت،‭ ‬تظاهرات‭ ‬خشن‭ ‬برگزارشده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬هفته‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬در‭ ‬غنا‭ ‬و‭ ‬کامرون‭ ‬نیز‭ ‬تظاهراتی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬سوخت‭ ‬برگزارشده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬آرژانتین‭ ‬و‭ ‬پرو‭ ‬نیز‭ ‬چنین‭ ‬وضعیتی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ناآرامی‌های‭ ‬گسترده‭ ‬رخ‌داده‭ ‬است‭. ‬اقتصادهای‭ ‬فقیر‭ ‬جهان،‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬عمیق‭ ‬و‭ ‬گسترده‭ ‬اقتصادی‭ ‬مواجه‭ ‬بوده‌اند‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬مالی‭ ‬آن‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬کم‭ ‬است‭. ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬بودجه‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬واردکردن‭ ‬میزان‭ ‬کافی‭ ‬نفت‭ ‬در‭ ‬قیمت‌های‭ ‬کنونی‭ ‬ندارند‭. ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬فقیر،‭ ‬کم‌درآمد‭ ‬یا‭ ‬بدهکار،‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬قطع‭ ‬مکرر‭ ‬برق،‭ ‬قیمت‭ ‬بالای‭ ‬سوخت‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬عرضه‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭. ‬برخی‭ ‬کشورها‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬قطع‭ ‬مکرر‭ ‬برق‭ ‬مواجه‭ ‬بوده‌اند‭. ‬آفریقای‌جنوبی‭ ‬و‭ ‬کوبا‭ ‬جزو‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬قطع‭ ‬شدن‭ ‬برق‭ ‬به‭ ‬امری‭ ‬عادی‭ ‬تبدیل‌شده‭ ‬است‭. ‬

تعدادی‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬برای‭ ‬اجتناب‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬سرنوشتی،‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬حرکت‭ ‬کرده‌اند‭. ‬در‭ ‬اردیبهشت‭ ‬1401‭ (‬مِی‭ ‬2022‭)‬،‭ ‬هم‌زمان‭ ‬با‭ ‬عمیق‌تر‭ ‬شدن‭ ‬بحران‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬جهان،‭ ‬هند‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬استخراج‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬از‭ ‬معادن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬حامل‭ ‬انرژی‭ ‬خواهد‭ ‬افزود‭. ‬در‭ ‬ماه‭ ‬ژوئن،‭ ‬واردات‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬هند‭ ‬به‭ ‬رقمی‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭. ‬چندی‭ ‬پیش‭ ‬وزیر‭ ‬نیروی‭ ‬هند‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬مدتی‭ ‬طولانی‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬کنونی‭ ‬باقی‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‭. ‬این‭ ‬نوع‭ ‬اختلال‌ها‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬تصویر‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬یعنی‭ ‬تاثیر‭ ‬منفی‭ ‬حمله‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اوکراین‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬مواد‭ ‬خام‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬شکی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تاثیرات‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهان‭ ‬لطمه‭ ‬وارد‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬

به‭ ‬عربستان‭ ‬که‭ ‬چندان‭ ‬امیدی‭ ‬نیست؛‭ ‬اگر‭ ‬اوپک‌پلاس‭ ‬شکاف‭ ‬عرضه‭ ‬نفت‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬نکند‭ ‬یا‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬بالا‭ ‬خواهد‭ ‬رفت‭ ‬یا‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬تقاضا‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭. ‬به‌احتمال‌زیاد‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬تقاضا‭ ‬منجر‭ ‬می‌شود؛‭ ‬اما‭ ‬درهرحال‭ ‬اگر‭ ‬اوپک‌پلاس‭ ‬نقش‭ ‬مثبتی‭ ‬در‭ ‬متوازن‭ ‬کردن‭ ‬بازار‭ ‬بازی‭ ‬نکند،‭ ‬قیمت‭ ‬نفت‭ ‬همچنان‭ ‬بالا‭ ‬خواهد‭ ‬رفت‭. ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬به‌روزرسانی‭ ‬تبیین‭ ‬اهمیت‭ ‬جایگاه‭ ‬برجام‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬ضروری‭ ‬می‌سازد‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬ادای‭ ‬تکلیف‭ ‬‮«‬جهاد‭ ‬تبیین‮»‬‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همچنان‭ ‬باقی‭ ‬است‭...‬

فرشید‭ ‬فرحناکیان

دکترای‭ ‬حقوق‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز