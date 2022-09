پایگاه‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬استرتفور‭ ‬روز‭ ‬15‭ ‬ژوئن‭ ‬2022‭ (‬25‭ ‬خرداد‭ ‬1401‭) ‬طی‭ ‬گزارشی‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬آیا‭ ‬بایدن‭ ‬آخرین‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬آمریکا‭ ‬خواهد‭ ‬بود

که‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬بین‌الملل‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‮»‬‭ ‬به‭ ‬رویکرد‭ ‬دولت‭ ‬کنونی‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬قواعد‭ ‬تجارت‭ ‬آزاد‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬نوشتار‭ ‬بدین‭ ‬پرسش‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سطح‭ ‬پاسخ‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬





۱‭) ‬پاسخ‭ ‬سطحی

پاسخ‭ ‬سطحی‭ ‬بدین‭ ‬پرسش‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬بایدن‭ ‬به‌رغم‭ ‬ادای‭ ‬کوشش‭ ‬جهت‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬رویه‭ ‬سنتی‭ ‬آمریکا‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬تجارت‭ ‬آزاد‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬یک‌سو‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬حضور‭ ‬اکثریت‭ ‬جمهوری‌خواه‭ ‬در‭ ‬کنگره،‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬کنشگری‭ ‬موثر‭ ‬و‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬امضای‭ ‬پیمان‌های‭ ‬جدید‭ ‬تجارت‭ ‬آزاد‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬اتخاذ‭ ‬رویکرد‭ ‬سودجویانه‭ ‬و‭ ‬منفعت‌محور‭ ‬تام‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تجاری‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬ترامپ‭ ‬پیامدهای‭ ‬بلندمدت‭ ‬برای‭ ‬سیاست‭ ‬تجاری‭ ‬آمریکا‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬روسای‭ ‬جمهور‭ ‬بعدی‭ ‬آمریکا‭ ‬به‌منظور‭ ‬حفظ‭ ‬محبوبیت‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬داخل،‭ ‬می‌کوشند‭ ‬رگه‌هایی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬منفعت‌محور‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬گویی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬با‭ ‬روحی‭ ‬از‭ ‬ترامپ‭ ‬در‭ ‬کالبد‭ ‬بایدن‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭. ‬بایدن‭ ‬و‭ ‬دستیاران‭ ‬سیاسی‭ ‬او‭ ‬به‌شدت‭ ‬از‭ ‬احساسات‭ ‬فزاینده‭ ‬ضد‭ ‬تجارت‭ ‬آزاد‭ ‬در‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬آگاه‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬ترامپ‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬آرای‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭. ‬

مجله‭ ‬اکونومیست‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬سپتامبر‭ ‬2022‭ (‬10‭ ‬شهریور‭ ‬1401‭) ‬در‭ ‬مقاله‌ای‭ ‬

‭(‬American‭ ‬states‭ ‬are‭ ‬now‭ ‬Petri‭ ‬dishes‭ ‬of‭ ‬polarization‭)‬

به‭ ‬پراکندگی‭ ‬و‭ ‬تعارضات‭ ‬روزافزون‭ ‬بین‭ ‬ایالات‭ ‬مختلف‭ ‬آمریکا‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬توضیح‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬پیگیری‭ ‬سیاست‌های‭ ‬حزبی،‭ ‬از‭ ‬ایالت‌های‭ ‬دموکرات‭ ‬و‭ ‬جمهوری‌خواه،‭ ‬چهره‭ ‬‮«‬ایالات‭ ‬متفرقه‌‮»‬ای‭ (‬The‭ ‬Disunited‭ ‬States‭) ‬ساخته‭ ‬که‭ ‬

اعضایش‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬کل‭ ‬منسجمی‭ ‬را‭ ‬شکل‭ ‬دهند‭. ‬حکمرانی‭ ‬فدرال‭ ‬و‭ ‬خودمختاری‭ ‬ایالت‌ها‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬داخلی‌شان؛‭ ‬گرچه‭ ‬از‭ ‬بعضی‭ ‬جهات‭ ‬نقطه‭ ‬قوت‭ ‬حکمرانی‭ ‬آمریکا‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود،‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬بیم‭ ‬آن‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬نزاع‭ ‬ایالت‌ها‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬آمریکا‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬سرد‭ ‬داخلی‭ ‬بین‭ ‬احزاب‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬مختلف‭ ‬بدل‭ ‬شود‭. ‬امروزه‭ ‬سیاستمداران‭ ‬جمهوری‌خواه‭ ‬بر‭ ‬37‭ ‬ایالت‭ ‬آمریکا‭ ‬مسلط‭ ‬هستند‎‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬ایالات‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬حزب‭ ‬دموکرات‭ ‬آمریکا‭ ‬است‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬این‌همه‭ ‬تعارض‭ ‬میان‭ ‬ایالت‌ها‭ ‬را‭ ‬مصالحه‌ناپذیر‭ ‬جلوه‭ ‬می‌دهد‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تک‌حزبی‭ ‬شدن‭ ‬بیشتر‭ ‬ایالت‌ها‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سطوح‭ ‬حکمرانی‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬جلب‭ ‬نظر‭ ‬مخالفان‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭. ‬زمانی‭ ‬ساکنان‭ ‬ایالت‌ها‭ ‬گروه‌هایی‭ ‬با‭ ‬ارزش‌ها‭ ‬و‭ ‬اعتقادات‭ ‬تقریباً‭ ‬مشترک‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گوشه‌ای‭ ‬از‭ ‬آمریکا‭ ‬ساکن‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬

اما‭ ‬امروز‭ ‬و‭

در‭ ‬امتداد‭ ‬نزاع‭ ‬قانون‌گذاری‭ ‬بین‭ ‬احزاب‭ ‬سیاسی،‭ ‬افراد‭ ‬برحسب‭ ‬زمینه‌های‭ ‬سیاسی،‭ ‬ایالت‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کار‭ ‬یا‭ ‬زندگی‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬مهاجرت‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬مرزهای‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬پراکندگی‭ ‬بیشتر‭ ‬جامعه‭ ‬آمریکایی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬تصویب‭ ‬قوانین‭ ‬ناسازگار‭ ‬با‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬اجتماعی‭ ‬ایالت‌ها‭ ‬و‭ ‬تشتت‭ ‬فزاینده‭ ‬سیاست‌گذاری‌های‭ ‬ایالتی،‭ ‬در‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬ضربه‭ ‬بزرگی‭ ‬به‭ ‬یکپارچگی‭ ‬حکمرانی‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬نخواهد‭ ‬زد؛‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬شرایط‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬وضع‭ ‬قوانین‭ ‬مالیاتی‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬ثروت‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬ایالت‌ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیریم،‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬می‌تواند‭ ‬شکاف‌های‭ ‬عمیق‌تری‭ ‬را‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬آمریکا‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بلندمدت‭ ‬به‭ ‬ساختار‭ ‬یکپارچه‭ ‬آمریکا‭ ‬آسیب‭ ‬خواهد‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬رویارویی‭ ‬احزاب‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬بدل‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬





۲‭) ‬پاسخ‭ ‬کمی‭ ‬عمیق‌تر

پاسخ‭ ‬کمی‭ ‬عمیق‌تر‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بررسی‭ ‬تلاش‌های‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‭ ‬و‭ ‬اتحادسازی‌های‭ ‬نوین‭ ‬دلالت‭ ‬بر‭ ‬تمرکز‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بر‭ ‬ابتکارعمل‌های‭ ‬فناوری‭ ‬محور‭ ‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬سایبری،‭ ‬اقتصاد‭ ‬دیجیتال‭ ‬و‭ ‬فضایی‭ ‬به‌جای‭ ‬ائتلاف‭ ‬و‭ ‬اتحادسازی‌های‭ ‬تجارت‭ ‬آزاد‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬بهتر‭ ‬ازآنجاکه‭ ‬قرن‭ ‬21‭ ‬قرن‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬سایبر‭ ‬است،‭ ‬اولویت‌های‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬ائتلاف‭ ‬و‭ ‬اتحادسازی‭ ‬تغییر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬ملاحظات‭ ‬ذیل‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭: ‬

نکته‭ ‬اول‭ ‬اینکه‭ ‬منع‭ ‬گسترش‭ ‬هسته‌ای،‭ ‬گسترش‭ ‬منطقه‌ای‭ (‬نفوذ‭ ‬منطقه‌ای‭) ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬موشکی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬به‌ویژه‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬دو‭ ‬محور‭ ‬جدید‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اضافه‌شده‭ ‬است‭: ‬منع‭ ‬گسترش‭ ‬پهپادی‭ ‬و‭ ‬منع‭ ‬گسترش‭ ‬سایبری‭. ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬این‭ ‬کشور،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‌های‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬صدور‭ ‬قطعنامه‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬فعالیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬

نکته‭ ‬دوم‭ ‬بحث‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬و‭ ‬عمق‭ ‬سایبری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬یک‭ ‬نظریه‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬یک‭ ‬واقعیت‭ ‬با‭ ‬اهمیت‭ ‬راهبردی‭ ‬و‭ ‬فزاینده‭ ‬است‭. ‬بدون‭ ‬تردید‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬مهم‭ ‬دولت‭ ‬بایدن‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬روسیه،‭ ‬موازنه‭ ‬قدرت‭ ‬سایبری‭ (‬Cyber‭ ‬Balance‭ ‬of‭ ‬Power‭)‬

و‭ ‬تداوم‭ ‬برتری‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬امکان‭ ‬است‭. ‬ایجاد‭ ‬فرماندهی‭ ‬سایبری،‭ ‬ایجاد‭ ‬دفتر‭ ‬ویژه‭ ‬امور‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬استراتژی‌های‭ ‬جدید‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬ازجمله‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دولت‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬است‭. ‬

نکته‭ ‬سوم‭ ‬اهمیت‭ ‬روزافزون‭ ‬دیپلماسی‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬شکل‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬اینترنت‭ ‬و‭ ‬گذار‭ ‬دیجیتال‭ ‬مطلوب‭ ‬آمریکا‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬کاخ‭ ‬سفید‭ ‬به‭ ‬کاربست‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬تعهد‭ ‬جدی‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬همگرایی‭ ‬با‭ ‬متحدان‭ ‬اروپایی،‭ ‬آسیایی‭ ‬و‭ ‬خاورمیانه‌ای‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تقویت‭ ‬ارزش‌های‭ ‬مدنظر‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬کشورهای‭ ‬متخاصم‭ ‬در‭ ‬اینترنت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ادعای‭ ‬واشنگتن‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بالکانیزه‭ ‬کردن‭ ‬فضای‭ ‬سایبری‭ ‬یا‭ ‬اسپلینترنت‭ (‬Splinternet‭) ‬هستند،‭ ‬اقدامی‭ ‬راهبردی‭ ‬است‭. ‬

بنابراین‭ ‬هرچند‭ ‬اتحاد‭ ‬و‭ ‬ائتلاف‌سازی‭ ‬با‭ ‬متحدان‭ ‬و‭ ‬شرکا‭ ‬در‭ ‬جهان،‭ ‬راهبردی‭ ‬مالوف‭ ‬و‭ ‬قدیمی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬آمریکاست؛‭ ‬اما‭ ‬ائتلاف‭ ‬و‭ ‬اتحادسازی‭ ‬سایبری،‭ ‬اقدامی‭ ‬نوین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کاخ‭ ‬سفید‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬وزن‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬ازجمله‭ ‬وزن‭ ‬عربستان‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬مخابراتی‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬آفریقایی،‭ ‬در‭ ‬وزن‌کشی‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬سایبری‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬سدکردن‭ ‬نفوذ‭ ‬سایبری‭ ‬چین‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬تشویق‭ ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬آمریکایی‭ ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬نسل‭ ‬5‭ ‬یا‭ ‬نسل‭ ‬6‭ ‬ارتباطاتی،‭ ‬هدف‭ ‬مهم‭ ‬دیگری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همانند‭ ‬منع‭ ‬فعالیت‭ ‬هوآوی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬در‭ ‬اروپا،‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬آمریکا‭ ‬دنبال‭ ‬می‌شود‭. ‬

در‭ ‬همین‭ ‬رابطه‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬تراشه‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬پی‭ ‬انتشار‭ ‬قوانین‭ ‬جدید‭ ‬ایالات‌متحده،‭ ‬ارزش‭ ‬سهام‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬تراشه‭ ‬سقوط‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬اتفاق،‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬آمریکا‭ ‬دو‭ ‬شرکت‭ ‬بزرگ‭ ‬تولیدکننده‭ ‬تراشه‭ (‬انویدیا‭ ‬و‭ ‬ای‌ام‌دی‭) ‬را‭ ‬ملزم‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬صادرات‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬تراشه‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬متوقف‭ ‬کنند‭. ‬البته‭ ‬این‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬چنین‭ ‬تحریم‌هایی‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬شرکت‌های‭ ‬چینی‭ ‬اعمال‭ ‬می‌کند؛‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬نیز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامپ‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬سابق‭ ‬آمریکا،‭ ‬قانونی‭ ‬را‭ ‬تصویب‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬تامین‌کنندگان‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬تراشه‌های‭ ‬ساخته‌شده‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فناوری‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬چینی‭ ‬هوآوی،‭ ‬منع‭ ‬شدند‭. ‬

مقامات‭ ‬آمریکا‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬چین‭ ‬این‭ ‬تراشه‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬خاص‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭. ‬درحالی‌که‭ ‬با‭ ‬فروکش‭ ‬کردن‭ ‬موج‭ ‬شیوع‭ ‬کووید‭-‬19،‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رفت‭ ‬بخش‭ ‬بزرگی‭ ‬از‭ ‬چالش‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬کمبود‭ ‬تراشه‭ ‬مرتفع‭ ‬شوند،‭ ‬اما‭ ‬تنش‌های‭ ‬اخیر‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬تایوان‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نگرانی‌های‭ ‬فعالان‭ ‬بازار‭ ‬تراشه‭ ‬از‭ ‬آینده‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬جدی‌تر‭ ‬شود؛‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬تولیدکننده‭ ‬تراشه‭ ‬جهان‭ ‬یعنی‭ ‬تی‌اس‌ام‌سی‭ (‬TSMC‭)‬،‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬تایوانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬تراشه‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬درست‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬ابتدایی‭ ‬تنش‌ها‭ ‬میان‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬تایوان،‭ ‬سفر‭ ‬نانسی‭ ‬پلوسی،‭ ‬رئیس‭ ‬کنگره‭ ‬آمریکا‭ ‬به‭ ‬تایوان‭ ‬واکنش‭ ‬تند‭ ‬چین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬متعاقب‭ ‬آن‭ ‬سهام‭ ‬بعضی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولیدکننده‭ ‬تراشه‭ ‬سقوط‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کردند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬ارزش‭ ‬سهام‭ ‬تی‌اس‌ام‌سی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬رئیس‭ ‬کنگره‭ ‬آمریکا‭ ‬تا‭ ‬4‭.‬2‭ ‬درصد‭ ‬کاهش‭ ‬یافت‭. ‬در‭ ‬پی‭ ‬این‭ ‬اتفاقات‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬‮«‬مارک‭ ‬لیو‮»‬،‭ ‬رئیس‭ ‬هیئت‌مدیره‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مصاحبه‭ ‬ویدئویی‭ ‬با‭ ‬سی‌ان‌ان،‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬وقوع‭ ‬جنگ‭ ‬بین‭ ‬تایوان‭ ‬و‭ ‬چین،‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬‮«‬غیرقابل‭ ‬استفاده‮»‬‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

بد‭ ‬نیست‭ ‬بدانید‭ ‬که‭ ‬تراشه‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬جهت‭ ‬تشخیص‭ ‬تصویر‭ ‬و‭ ‬پردازش‭ ‬زبان‭ ‬طبیعی‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬کاربردی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌روند؛‭ ‬مانند‭ ‬برنامه‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گوشی‌های‭ ‬هوشمند‭ ‬امکان‭ ‬پاسخگویی‭ ‬به‭ ‬پرسش‌ها‭ ‬را‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬عکس‌ها‭ ‬را‭ ‬برچسب‌گذاری‭ ‬می‌کنند‭. ‬بااین‌حال،‭ ‬نکته‭ ‬قابل‌توجه‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مصارف‭ ‬فناوری،‭ ‬کاربردهای‭ ‬نظامی‭ ‬مانند‭ ‬بررسی‭ ‬تصاویر‭ ‬ماهواره‌ای‭ ‬پایگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬فیلتر‭ ‬کردن‭ ‬ارتباطات‭ ‬دیجیتال‭ ‬برای‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬دارند‭. ‬سازمان‌های‭ ‬چینی‭ ‬بدون‭ ‬داشتن‭ ‬تراشه‌های‭ ‬آمریکایی‭ ‬که‭ ‬تولیدات‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬انویدیا‭ ‬و‭ ‬ای‌ام‌دی‭ ‬هستند،‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬محاسبات‭ ‬پیشرفته‭ ‬نیستند‭. ‬درواقع‭ ‬قوانین‭ ‬جدید‭ ‬آمریکا‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬تشدید‭ ‬فشار‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬بر‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬فنّاورانه‭ ‬شرکت‌های‭ ‬چینی‭ ‬است؛‭ ‬چراکه‭ ‬سرنوشت‭ ‬تایوان‭ ‬برای‭ ‬آمریکا‭ ‬اهمیت‭ ‬زیادی‭ ‬دارد‭. ‬درواقع‭ ‬تایوان‭ ‬مهد‭ ‬تولید‭ ‬تراشه‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬تراشه‌های‭ ‬طراحی‌شده‭ ‬در‭ ‬انویدیا‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬می‌شوند‭. ‬





ختم‭ ‬کلام

معروف‭ ‬است‭ ‬که‭: ‬‮«‬در‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬کشش‭ ‬گرانشی‭ ‬زیادی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نقطه‭ ‬می‌رساند‮»‬‭. ‬برخی‭ ‬از‭ ‬محققان‭ ‬می‌گویند‭ ‬سنت‭ ‬تداوم‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬بین‭ ‬دولت‌های‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬محصول‭ ‬ایده‌های‭ ‬مرسوم‭ ‬و‭ ‬تفکر‭ ‬گروهی‭ ‬برخاسته‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬درونی‭ ‬و‭ ‬تشکیلات‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬دوحزبی‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بن‭ ‬رودز،‭ ‬معاون‭ ‬مشاور‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬باراک‭ ‬اوباما،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استهزا‭ ‬‮«‬لک‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬پاک‭ ‬شدن‮»‬‭ ‬می‌خواند؛‭ ‬اما‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬استدلال‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬شرایط‭ ‬بیرونی؛‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬رفتار‭ ‬دولت‌های‭ ‬خارجی،‭ ‬احساسات‭ ‬رای‌دهندگان‭ ‬آمریکایی‭ ‬و‭ ‬نفوذ‭ ‬شرکت‌ها،‭ ‬رهبران‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬طیف‭ ‬محدودی‭ ‬از‭ ‬انتخاب‌ها‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭.‬

فرشید‭ ‬فرحناکیان

دکترای‭ ‬حقوق‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز