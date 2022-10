ناتوانی آمریکا در نوسازی سازمان تجارت جهانی

این‭ ‬سخنان‭ ‬به‭ ‬ولادیمیر‭ ‬لنین؛‭ ‬انقلابی‭ ‬بلشویک،‭ ‬نسبت‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فروپاشی‭ ‬سریع‭ ‬روسیه‭ ‬تزاری‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭. ‬ریچارد‭ ‬هاس،‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬روابط‭ ‬خارجی‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬فارن‌افرز‭ ‬نوشت‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬سخنان‭ ‬به‌راستی‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬لنین‭ ‬باشد،‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬اضافه‭ ‬می‌کرد‭ ‬که‭ ‬دهه‌هایی‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‌اندازه‭ ‬چند‭ ‬قرن‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬می‌افتد‭. ‬جهان‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬چنین‭ ‬دهه‌ای‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬

اگرچه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬قوانین‭ ‬اصلی‭ ‬که‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬باور‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬پایه‌گذاری‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬قابل‌اجرا‭ ‬هستند؛‭ ‬اما‭ ‬درعین‌حال‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬ایجاد،‭ ‬درزمینه‭ ‬بهبود‭ ‬قوانین‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬یا‭ ‬وضع‭ ‬قوانین‭ ‬جدید‭ ‬لازم‌الاجرا‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬بهبود‭ ‬روند‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬فرضیه‌ای‭ ‬فوق‌الذکر‭ ‬شکست‌خورده‭ ‬است‭. ‬





۱‭) ‬ضرورت‭ ‬نوسازی‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی

الزامات‭ ‬تجارت‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬دنیای‭ ‬جدیدی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬واردشده‌ایم‭ ‬تغییر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬جیمز‭ ‬بچوس‭ (‬James‭ ‬Bacchus‭) ‬به‌عنوان‭ ‬عضوی‭ ‬از‭ ‬هیئت‭ ‬موسسان‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬با‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬قرن‭ ‬بیستم‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هنگام‭ ‬نوشتن‭ ‬اساسنامه‭ ‬و‭ ‬قواعد‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬هنگام‭ ‬تاسیس‭ ‬سازمان،‭ ‬تحولات‭ ‬شگرفی‭ ‬که‭ ‬سال‌های‭ ‬بعد‭ ‬به‌سرعت‭ ‬پیش‭ ‬آمد،‭ ‬پیش‌بینی‌نشده‭ ‬بود‭. ‬پس‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬بتواند‭ ‬راه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهد‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬قرن‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬یکم‭ ‬همگام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬دوران‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کرونا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬وی‭ ‬دیگر‭ ‬قطعاً‭ ‬شبیه‭ ‬قبل‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭ ‬انطباق‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬کارکرد‭ ‬موثری‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬جهانی‌سازی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬بچوس‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬دچار‭ ‬بحرانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬کارکرد‭ ‬نهادهای‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭ ‬آن‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عمده‭ ‬علت‭ ‬آن‭ ‬نبود‭ ‬قوانین‭ ‬یا‭ ‬عدم‌کفایت‭ ‬قوانین‭ ‬موجود‭ ‬برای‭ ‬بحران‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دنیای‭ ‬تجارت‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬روبه‌رو‭ ‬است‭. ‬

هدف‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی،‭ ‬تسهیل‭ ‬مبادلات‭ ‬تجاری‭ ‬بین‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬جهانی‌سازی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬توافق‭ ‬جمعی‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬نابرابری‭ ‬منابع‭ ‬بین‭ ‬کشورها‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭. ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬ازنظر‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬کیمیت‭ ‬منابع‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬دسترس،‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬تفاوت‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬درنتیجه‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬کالاهایی‭ ‬که‭ ‬منابع‭ ‬بیشتری‭ ‬ازنظر‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬کمیت‭ ‬منابع‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬دسترس،‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬تفاوت‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬درنتیجه‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬کالاهایی‭ ‬که‭ ‬منابع‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اختیار‭ ‬داشتند،‭ ‬سود‭ ‬کسب‭ ‬می‌کردند‭. ‬سودی‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬اختلاف‭ ‬میان‭ ‬سطح‭ ‬رفاه‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬جهانی‭ ‬درمجموع‭ ‬ثروتمندتر‭ ‬بسازد‭. ‬

جیمز‭ ‬بچوس‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مدیر‭ ‬مرکز‭ ‬فرصت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬محیطی‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬مرکزی‭ ‬فلوریدا‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬رئیس‭ ‬و‭ ‬قاضی‭ ‬اصلی‭ ‬هیئت‭ ‬استیناف‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی،‭ ‬کتاب‭ ‬‮«‬پیوندهای‭ ‬تجاری‮»‬‭ (‬Trade‭ ‬Links‭) ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬قوانین‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬دنیای‭ ‬جدید‮»‬‭ (‬New‭ ‬Rules‭ ‬For‭ ‬A‭ ‬New‭ ‬World‭) ‬منتشره‭ ‬توسط‭ ‬انتشارات‭ ‬دانشگاه‭ ‬کمبریج‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬مارس‭ ‬2021‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬توصیه‌نامه‌ای‭ ‬بسیار‭ ‬جامع‭ ‬برای‭ ‬چگونگی‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬انتقال‭ ‬فرض‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬

به‭ ‬عقیده‭ ‬نویسنده‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬تنها‭ ‬دلیل‭ ‬بحران‭ ‬کارکردی‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی،‭ ‬ریشه‭ ‬قرن‭ ‬بیستمی‭ ‬قوانین‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬نهادهای‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭ ‬نیست؛‭ ‬بلکه‭ ‬جهان‭ ‬نیز‭ ‬به‌شدت‭ ‬و‭ ‬به‌طور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬عوض‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬بحران‭ ‬سال‭ ‬2008‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬کووید‭ ‬همگی‭ ‬حوادث‭ ‬پیش‌بینی‌نشده‌ای‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اصولی‭ ‬که‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬بنیان‭ ‬گذاشته‭ ‬شد،‭ ‬تاثیر‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دستخوش‭ ‬تغییر‭ ‬کرده‌اند‭. ‬

اگرچه‭ ‬بحران‭ ‬کووید‭ ‬نقطه‭ ‬عطفی‭ ‬درزمینه‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬پایه‌گذار‭ ‬بحرانی‭ ‬عمیق‭ ‬برای‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬شد؛‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬بین‌المللی‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬کووید‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬بحران‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭. ‬

علت‭ ‬اصلی‭ ‬بحران‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬کووید،‭ ‬تغییرات‭ ‬بزرگی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬اقتصادی‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1995‭ ‬رخ‌داده‭ ‬بود‭ ‬درحالی‌که‭ ‬مواردی‭ ‬مثل‭ ‬تجارت‭ ‬الکترونیک،‭ ‬قوانین‭ ‬رقابتی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬مالکیت‭ ‬فکری‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬روزآمد‭ ‬نگردیده‭ ‬بود‭. ‬تجارت‭ ‬الکترونیک‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬سهم‭ ‬بزرگی‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬فرآیند‭ ‬آن‭ ‬حتی‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬مقیاس‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬تولیدکننده‌هایی‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬سهم‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬تغییر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬هیچ‭ ‬نهادی‭ ‬بدون‭ ‬داشتن‭ ‬قوانین‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬فراگیر‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬ادعای‭ ‬قانون‌گذاری‭ ‬بر‭ ‬تجارت‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬

در‭ ‬سال‌های‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬2008،‭ ‬همه‭ ‬خوش‌بینی‌های‭ ‬پیشین‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬فواید‭ ‬و‭ ‬مزیت‌های‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی،‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نگرانی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬بدبینی‭ ‬دادند‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌آمد‭ ‬مردم‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دیدگاه‭ ‬متمایل‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازار،‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬سود‭ ‬ضرر‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬مشاغل،‭ ‬بسته‭ ‬شدن‭ ‬کارخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬اجتماعی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

اما‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬دولتمردان‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬فکری‭ ‬کنند‭ ‬بحران‭ ‬کووید‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬را‭ ‬کاملاً‭ ‬تغییر‭ ‬داد‭. ‬بروز‭ ‬بحران‭ ‬کرونا‭ ‬با‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬روند‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی،‭ ‬اعمال‭ ‬محدودیت‭ ‬بر‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬به‌طور‭ ‬عام‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬پزشکی‭ ‬به‌طور‭ ‬خاص‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬دلیلی‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بحران‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬کشورها‭ ‬از‭ ‬همکاری‌های‭ ‬چندجانبه‭ ‬که‭ ‬پیش‌تر‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬آن‭ ‬توافق‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬تنها‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬را‭ ‬جدی‌تر‭ ‬و‭ ‬عمیق‌تر‭ ‬کرد‭. ‬





۲‭) ‬ناتوانی‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬نوسازی‭ ‬نظم‭ ‬جهانی

ریچارد‭ ‬هاس،‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬روابط‭ ‬خارجی‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬فارن‌افرز‭ ‬نوشت‭ ‬که‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬بین‌الملل‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬خطرناک‭ ‬مواجه‭ ‬است؛‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‌اندازه‭ ‬یک‭ ‬قرن‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اتفاقات‭ ‬جدیدی‭ ‬رخ‭ ‬دهد‭. ‬به‭ ‬اعتقاد‭ ‬این‭ ‬پژوهشگر‭ ‬ارشد‭ ‬مسائل‭ ‬بین‌الملل،‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬خطر‭ ‬افول‭ ‬شدید‭ ‬نظم‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کند؛‭ ‬آن‌هم‭ ‬به‌دلیل‭ ‬جنبه‌های‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬سنتی‭ ‬شامل‭ ‬رقابت‭ ‬قدرت‌های‭ ‬بزرگ،‭ ‬جاه‌طلبی‌های‭ ‬امپراتوری‌مآبانه‭ ‬و‭ ‬نزاع‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬جدیدی‭ ‬چون‭ ‬تغییرات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی،‭ ‬همه‌گیری‌ها‭ ‬و‭ ‬اشاعه‭ ‬هسته‌ای‭. ‬

ریچارد‭ ‬هاس،‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬روابط‭ ‬خارجی‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬مقاله‭ ‬‮«‬دهه‭ ‬هولناک‮»‬‭ ‬

‭(‬The‭ ‬Dangerous‭ ‬Decade‭) ‬راجع‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬برای‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬بحران‭ ‬

‭(‬A‭ ‬Foreign‭ ‬Policy‭ ‬for‭ ‬a‭ ‬World‭ ‬in‭ ‬Crisis‭) ‬در‭ ‬شماره‭ ‬سپتامبر‭- ‬اکتبر‭ ‬2022‭ ‬مجله‭ ‬فارن‌افرز‭ ‬نوشت‭: ‬همچون‭ ‬دیگر‭ ‬نقطه‭ ‬عطف‌های‭ ‬تاریخی،‭ ‬خطر‭ ‬امروز‭ ‬از‭ ‬افول‭ ‬شدید‭ ‬نظم‭ ‬جهانی‭ ‬ناشی‭ ‬می‌شود؛‭ ‬اما‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هرلحظه‭ ‬اخیر‭ ‬دیگری،‭ ‬این‭ ‬افول‭ ‬به‌دلیل‭ ‬هم‌زمانی‭ ‬تلاقی‭ ‬تهدیدهای‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬جدید‭ ‬شدیدتر‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬آن‌هم‭ ‬در‭ ‬لحظه‌ای‭ ‬که‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬در‭ ‬موقعیت‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬قرار‭ ‬ندارد‭. ‬

2-1‭) ‬بی‌نظمی‭ ‬در‭ ‬خارج

جهان‭ ‬از‭ ‬یکسو،‭ ‬شاهد‭ ‬احیای‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬بدترین‭ ‬جنبه‌های‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬سنتی‭ ‬است‭: ‬رقابت‭ ‬قدرت‌های‭ ‬بزرگ،‭ ‬جاه‌طلبی‌های‭ ‬امپراتوری‌مآبانه‭ ‬و‭ ‬نزاع‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬منابع‭. ‬امروز،‭ ‬روسیه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬فردی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ولادیمیر‭ ‬پوتین‭ ‬رهبری‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آرزوی‭ ‬بازآفرینی‭ ‬حوزه‭ ‬نفوذ‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬امپراتوری‭ ‬روسی‭ ‬است‭. ‬پوتین‭ ‬مایل‭ ‬است‭ ‬تقریباً‭ ‬هر‭ ‬کاری‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬هر‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬می‌خواهد‭ ‬عمل‭ ‬کند؛‭ ‬زیرا‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬بر‭ ‬رژیم‭ ‬او‭ ‬عمدتاً‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬حال،‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬ریاست‌جمهوری‭ ‬شی‭ ‬جین‭ ‬پینگ،‭ ‬چین‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬برتری‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬و‭ ‬برتری‭ ‬بالقوه‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مسیری‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬رقابت‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬رویارویی‭ ‬با‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬می‌شود‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬این،‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬خطرات‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬پیچیده‭ ‬جدیدی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬روزگار‭ ‬معاصر‭ ‬مهم‭ ‬هستند،‭ ‬مانند‭ ‬تغییرات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی،‭ ‬همه‌گیری‌ها‭ ‬و‭ ‬اشاعه‭ ‬هسته‌ای‭. ‬جای‭ ‬تعجب‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬پیامدهای‭ ‬دیپلماتیک‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬رقابت‌های‭ ‬فزاینده،‭ ‬همکاری‭ ‬قدرت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬چالش‌های‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬تقریباً‭ ‬غیرممکن‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬آن‌ها‭ ‬باشد‭. ‬

تصویر‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دموکراسی‭ ‬و‭ ‬انسجام‭ ‬سیاسی‭ ‬آمریکا‭ ‬به‌اندازه‌ای‭ ‬در‭ ‬خطر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اواسط‭ ‬قرن‭ ‬نوزدهم‭ ‬دیده‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مهم‭ ‬است؛‭ ‬زیرا‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬نیست‭: ‬رهبری‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬پشتیبان‭ ‬نظمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬75‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬چنان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬آن‭ ‬کاسته‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬

بااین‌حال،‭ ‬ایالات‌متحده‌ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬درون‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬و‭ ‬نقار‭ ‬و‭ ‬بحران‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬تمایل‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬کمتری‭ ‬برای‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬یک‭ ‬دور‭ ‬باطل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداخته‭ ‬است‭: ‬تشدید‭ ‬رقابت‭ ‬ژئوپلیتیک،‭ ‬همکاری‭ ‬موردنیاز‭ ‬برای‭ ‬مشکلات‭ ‬جدید‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬دشوارتر‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬وخامت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬تنش‌های‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬بیشتری‭ ‬دامن‭ ‬می‌زند؛‭ ‬همه‭ ‬این‌ها‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬ضعیف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬حواسش‭ ‬پرت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬شکاف‭ ‬وحشتناک‭ ‬بین‭ ‬چالش‌های‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬واکنش‌های‭ ‬جهانی،‭ ‬افزایش‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬جنگ‌های‭ ‬قدرت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬پاسیفیک‭ ‬و‭ ‬پتانسیل‭ ‬فزاینده‭ ‬برخی‭ ‬بازیگران‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬خطرناک‌ترین‭ ‬لحظه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬دوم‭ ‬تاکنون‭ ‬رقم‭ ‬بزنند‭. ‬

خواه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬توفان‭ ‬کامل‭ - ‬یا‭ ‬دقیق‌تر،‭ ‬یک‭ ‬توفان‭ ‬ناقص‭- ‬بنامید‭ ‬یا‭ ‬خیر‭. ‬هشدار‭ ‬دادن‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خطر‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬آینده‭ ‬نیست‭. ‬در‭ ‬حالت‭ ‬ایده‌آل،‭ ‬همه‌چیز‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬بهتر‭ ‬شدن‭ ‬پیش‭ ‬خواهد‭ ‬رفت؛‭ ‬اما‭ ‬چیزهای‭ ‬خوب‭ ‬به‌ندرت‭ ‬به‌خودی‌خود‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتند‭. ‬برعکس،‭ ‬اگر‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬خود‭ ‬رها‭ ‬شوند،‭ ‬وضعشان‭ ‬بدتر‭ ‬می‌شود؛‭ ‬بنابراین‭ ‬وظیفه‭ ‬سیاست‌گذاران‭ ‬ایالات‌متحده،‭ ‬کشف‭ ‬مجدد‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬حکومت‌داری‭ ‬است‭: ‬هدایت‭ ‬قدرت‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬جمعی‭ ‬علیه‭ ‬گرایش‭ ‬به‭ ‬بی‌نظمی‭. ‬هدف‭ ‬باید‭ ‬مدیریت‭ ‬برخورد‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬قدیم‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬جدید،‭ ‬اقدام‭ ‬منضبط‭ ‬در‭ ‬آنچه‭ ‬دنبال‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬ترتیبات‭ ‬یا‭ - ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬بگوییم‭- ‬نهادهایی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬اجماع‭ ‬کافی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬کارها،‭ ‬واشنگتن‭ ‬باید‭ ‬برقراری‭ ‬نظم‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬تقویت‭ ‬دموکراسی‭ ‬در‭ ‬خارج‭ [‬از‭ ‬کشور‭] ‬اولویت‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬هم‌زمان‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬دموکراسی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تلاش‭ ‬کند‭. ‬

ایالات‌متحده‭ ‬با‭ ‬کارهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬نداد،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬میراث‭ ‬دوران‭ ‬پساجنگ‭ ‬سرد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هدر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬نتوانست‭ ‬برتری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نظمی‭ ‬پایدار‭ ‬تبدیل‭ ‬کند‭. ‬وقتی‭ ‬پای‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬می‌آید،‭ ‬این‭ ‬شکست‭ ‬به‌ویژه‭ ‬قابل‌توجه‭ ‬می‌شود‭. ‬علت‭ ‬هرچه‭ ‬که‭ ‬باشد،‭ ‬انکار‭ ‬این‭ ‬دشوار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شش‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬در‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬چیز‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬چنته‭ ‬ندارند‭ ‬تا‭ ‬درباره‭ ‬تلاش‌های‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬رابطه‭ ‬موفق‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬سرد‭ ‬با‭ ‬روسیه‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭. ‬تجاوز‭ ‬روسیه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مفروضات‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬تفکر‭ ‬درباره‭ ‬روابط‭ ‬بین‌الملل‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬پساجنگ‭ ‬سرد‭ ‬تاثیر‭ ‬گذاشته‭ ‬بود،‭ ‬برهم‭ ‬زد‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬تعطیلات‭ ‬تاریخی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬جنگ‭ ‬بین‭ ‬کشورها‭ ‬نادر‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رساند‭. ‬رویکرد‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬اوکراین‭ ‬‮«‬هنجار‮»‬‭ ‬علیه‭ ‬تصاحب‭ ‬سرزمینی‭ ‬و‭ ‬قلمرو‭ ‬کشورها‭ ‬با‭ ‬زور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬حمله‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬وابستگی‭ ‬متقابل‭ ‬اقتصادی‭ ‬سدی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تهدیدات‭ ‬علیه‭ ‬نظم‭ ‬جهانی‭ ‬نیست‭. ‬بسیاری‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬اتکای‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬اروپای‭ ‬غربی‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬انرژی‭ ‬خود‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬محدودیت‭ - ‬یا‭ ‬در‭ ‬بهترین‭ ‬حالت‭ ‬خویشتن‌داری‭- ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬چنین‭ ‬روابطی‭ ‬همان‌گونه‭ ‬که‭ ‬نتوانست‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬جلوگیری‭ ‬کند،‭ ‬در‭ ‬تعدیل‭ ‬رفتار‭ ‬روسیه‭ ‬هم‭ ‬ناکام‭ ‬ماند‭. ‬بدتر‭ ‬اینکه،‭ ‬وابستگی‭ ‬متقابل،‭ ‬محدودیت‭ ‬بر‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬وابستگی‭ ‬یافته‭ ‬بودند‭ (‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬آلمان‭) ‬تا‭ ‬خود‭ ‬روسیه‭. ‬به‌عبارت‌دیگر،‭ ‬این‭ ‬وابستگی،‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬ضرر‭ ‬کسانی‭ (‬و‭ ‬نه‭ ‬روسیه‭) ‬تمام‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬وابستگی‭ ‬داشتند‭. ‬

روسیه‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬حاد‭ ‬و‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬برای‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مقابل،‭ ‬چین‭ ‬چالش‭ ‬میان‌مدت‭ ‬و‭ ‬بلندمدت‭ ‬بسیار‭ ‬جدی‌تری‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬قول‭ ‬که‭ ‬ادغام‭ ‬چین‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهانی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬ازنظر‭ ‬سیاسی‭ ‬بازتر،‭ ‬بازارگراتر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬معتدل‌تر‭ ‬می‌کند،‭ ‬جواب‭ ‬نداد‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬نتیجه‭ ‬معکوس‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬امروز،‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬همه‌جا‭ ‬حضور‭ ‬دارند؛‭ ‬درحالی‌که‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬صنعت‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭. ‬چین‭ ‬مرتباً‭ ‬اموال‭ ‬فکری‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬دزدیده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دست‌کاری‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬همسایگان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ازنظر‭ ‬اقتصادی‭ ‬تحت‌فشار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬آنچه‭ ‬مسلم‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬رهبران‭ ‬چین‭ ‬تصور‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬چین‭ ‬برای‭ ‬رفتار‭ ‬تهاجمی‭ ‬خود،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬دیگران‭ ‬بیش‌ازحد‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬آن‭ ‬یا‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬بازارش‭ ‬وابسته‭ ‬هستند،‭ ‬هزینه‭ ‬کمی‭ ‬خواهد‭ ‬پرداخت‭. ‬تا‭ ‬حال‭ ‬این‭ ‬فرض‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬

با‭ ‬این‭ ‬اوصاف،‭ ‬با‭ ‬تشدید‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬واشنگتن‭ ‬با‭ ‬مسکو‭ ‬و‭ ‬پکن،‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬می‌شوند‭. ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تحت‭ ‬رهبری‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬دشمنی‭ ‬مشترک‭ ‬دارند؛‭ ‬سیستمی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نظام‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬جاه‌طلبی‌های‭ ‬خارجی‌شان‭ ‬ناسازگار‭ ‬است‭. ‬آن‌ها‭ ‬به‌طور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬مایل‭ ‬هستند‭ ‬به‭ ‬اعتراضات‭ ‬خود‭ ‬عمل‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬متوالی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭. ‬برخلاف‭ ‬40‭ ‬یا‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬پیش،‭ ‬این‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اکنون‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬موجود‭ ‬عجیبی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬دیپلماسی‭ ‬مثلثی‭ ‬می‌بیند‭. ‬

با‭ ‬تیره‭ ‬شدن‭ ‬تصویر‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬قدرت‌های‭ ‬بزرگ،‭ ‬شکافی‭ ‬بین‭ ‬چالش‌های‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬ابزارهای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬بازشده‭ ‬است‭. ‬بهداشت‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید‭. ‬همه‌گیری‭ ‬کووید‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬سازمان‭ ‬بهداشت‭ ‬جهانی‭ ‬وعدم‭ ‬تمایل‭ ‬یا‭ ‬ناتوانی‭ ‬حتی‭ ‬کشورهای‭ ‬ثروتمند‭ ‬و‭ ‬توسعه‌یافته‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬بحرانی‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬دلایل‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬آن‭ ‬داشتند،‭ ‬آشکار‭ ‬کرد‭. ‬حدود‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬18‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬تاکنون‭ ‬درنتیجه‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬جان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ازدست‌داده‌اند‭ ‬که‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬غیرضروری‭ ‬تلف‭ ‬شدند‭. ‬این‭ ‬البته‭ ‬نمونه‌ای‭ ‬بارز‭ ‬از‭ ‬ناکارآمدی‌های‭ ‬قدیمی‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬آشنا‭ ‬را‭ ‬به‌دست‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬جدیدی‭ ‬آمیخته‌شده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬میان‭ ‬دیگر‭ ‬چالش‌های‭ ‬جهانی،‭ ‬تغییرات‭ ‬اقلیمی‭ ‬مسلماً‭ ‬بیشترین‭ ‬توجه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‌درستی‭ ‬هم‭ ‬چنین‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دهه‭ ‬پیشرفت‭ ‬سریعی‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬انتشار‭ ‬گازهای‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬نداشته‭ ‬باشد،‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬حیات‭ ‬آن‌گونه‭ ‬که‭ ‬می‌شناسیم‭ ‬و‭ ‬می‌دانیم،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سیاره‭ ‬بسیار‭ ‬دشوارتر‭ ‬خواهد‭ ‬شد؛‭ ‬اما‭ ‬تلاش‌های‭ ‬دیپلماتیک‭ ‬کم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬نشانه‌ای‭ ‬از‭ ‬بهبود‭ ‬نشان‭ ‬نمی‌دهد‭. ‬آحاد‭ ‬کشورها‭ ‬اهداف‭ ‬اقلیمی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬برای‭ ‬نرسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اهداف‭ ‬تا‭ ‬نصفه‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬رسیدن‭ ‬تعیین‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬ایجاد‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬همه‌گیری‭ ‬و‭ ‬گرفتار‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬انرژی؛‭ ‬نگرانی‌ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬اوکراین‭ ‬و‭ ‬اختلالاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬انرژی‭ ‬ایجاد‭ ‬شده،‭ ‬تشدید‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬تمرکز‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬امنیت‭ ‬انرژی‭ ‬به‭ ‬بهای‭ ‬ملاحظات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬

یک‌بار‭ ‬دیگر،‭ ‬یک‭ ‬نگرانی‭ ‬سنتی‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬جدید‭ ‬برخورد‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬را‭ ‬دشوارتر‭ ‬می‌کند‭. ‬وقتی‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬اشاعه‭ ‬هسته‌ای‭ ‬می‌شود،‭ ‬واقعیت‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬است‭. ‬برخی‭ ‬از‭ ‬محققان‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬ده‌ها‭ ‬کشور‭ ‬تاکنون‭ ‬سلاح‌های‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ساخته‌اند‭. ‬درواقع،‭ ‬تنها‭ ‬9‭ ‬کشور‭ ‬برنامه‌های‭ ‬تمام‌عیاری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬رابطه‭ ‬توسعه‭ ‬داده‌اند‭. ‬در‭ ‬غیاب‭ ‬اشاعه،‭ ‬سلاح‌های‭ ‬هسته‌ای‭ ‬ارزش‭ ‬جدیدی‭ ‬پیداکرده‌اند‭. ‬نتیجه‌ای‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬متقاعد‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬کشیدن‭ ‬از‭ ‬سلاح‌های‭ ‬هسته‌ای‭ ‬امنیت‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطر‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬رژیم‌های‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬لیبی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬گذاشتن‭ ‬برنامه‌های‭ ‬تسلیحات‭ ‬هسته‌ای‭ ‬خود‭ ‬سرنگون‭ ‬شدند؛‭ ‬امری‭ ‬که‭ ‬می‌توانست‭ ‬رهبران‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬مردد‭ ‬کند‭ ‬یا‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬مزایای‭ ‬توسعه‭ ‬یا‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬هسته‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرند‭. ‬

فرانسیس‭ ‬فوکویاما‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬مقاله‭ ‬خود‭ (‬Pathways‭ ‬from‭ ‬Polarization‭) ‬منتشره‭ ‬در‭ ‬3‭ ‬اوت‭ ‬2022‭ ‬آورده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دوقطبی‌گرایی‭ ‬و‭ ‬تقسیم‭ ‬جامعه‭ ‬آمریکا‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬قطب‭ ‬تندوتیز‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬قرمز،‭ ‬امروز‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬نقطه‭ ‬ضعف‭ ‬آمریکاست‭. ‬روش‌های‭ ‬تغییر‭ ‬قوانین‭ ‬نهادی،‭ ‬حزب‭ ‬سوم‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مردمی‭ ‬همگی‭ ‬اجزای‭ ‬مهمی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬قطبیت‌زدایی‭ ‬نقش‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬نکته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پیشنهادهایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اصلاحات‭ ‬سیاسی‭ ‬داده‌اند‭ ‬با‭ ‬مسئله‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬روبه‌رو‭ ‬هستند؛‭ ‬تا‭ ‬وقتی‌که‭ ‬سطح‭ ‬دوقطبیت‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬ندهید‭ ‬نمی‌توانید‭ ‬قوانینی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬دوقطبیت‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآورید‭. ‬مسیر‭ ‬راهکارهای‭ ‬بلندمدت‭ ‬در‭ ‬مدتی‭ ‬کوتاه‭ ‬سد‭ ‬می‌شود‭. ‬تنها‭ ‬راه‌حل‭ ‬این‭ ‬معما‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬فرایند‭ ‬دموکراتیک‭ ‬می‌گذرد؛‭ ‬یعنی‭ ‬پیروزی‭ ‬انتخاباتی‭ ‬قاطع‭ ‬یک‭ ‬حزب‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬انجام‭ ‬تغییرات‭ ‬جدی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بتواند‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآورد‭. ‬آیا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬چنین‭ ‬انتخابات‭ ‬دوران‌سازی‭ ‬در‭ ‬آمریکای‭ ‬معاصر‭ ‬اتفاق‭ ‬بیفتد؟‭ ‬بله‭ ‬به‭ ‬شرطی‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬حزب‭ ‬سیاسی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شعارها‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خط‌مشی‌هایش‭ ‬موضعی‭ ‬واقعاً‭ ‬معتدل‭ ‬و‭ ‬میانه‌رو‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گیرد‭. ‬فوکویاما‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهد‭ ‬خوشمان‭ ‬بیاید‭ ‬یا‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬حزب‭ ‬موجود‭ ‬باید‭ ‬حزب‭ ‬دموکرات‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کنیم‭. ‬این‭ ‬را‭ ‬نمی‌گویم‭ ‬چون‭ ‬خودم‭ ‬عضو‭ ‬حزب‭ ‬دموکراتم؛‭ ‬بلکه‭ ‬صرفاً‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬چیزی‭ ‬می‌گویم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حزب‌ها‭ ‬در‭ ‬واقعیت‭ ‬بدان‭ ‬تبدیل‌شده‌اند‭. ‬

2-2‭) ‬بی‌نظمی‭ ‬در‭ ‬داخل

ریچارد‭ ‬هاس؛‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬مقاله‭ ‬‮«‬دهه‭ ‬هولناک‮»‬‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬مشکلات‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬قدیمی‭ ‬باهم‭ ‬برخورد‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬تحت‭ ‬رهبری‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬می‌کشند،‭ ‬شاید‭ ‬نگران‌کننده‌ترین‭ ‬تغییرات‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬خود‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬رخ‭ ‬دهد‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬بسیاری‭ ‬دارد؛‭ ‬اما‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مزایایش؛‭ ‬حاکمیت‭ ‬قانون،‭ ‬انتقال‭ ‬منظم‭ ‬قدرت،‭ ‬توانایی‭ ‬جذب‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬مهاجران‭ ‬بااستعداد‭ ‬در‭ ‬مقیاس‭ ‬بزرگ،‭ ‬تحرک‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اکنون‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گذشته‭ ‬قطعیت‭ ‬کمتری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مشکلاتی‭ ‬مانند‭ ‬خشونت‭ ‬با‭ ‬اسلحه،‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬جنایت‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬شهری،‭ ‬سوء‌مصرف‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬مهاجرت‭ ‬غیرقانونی‭ ‬بارزتر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬شکاف‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬عقب‭ ‬نگه‌داشته‭ ‬است‭. ‬امتناع‭ ‬گسترده‭ ‬جمهوری‌خواهان‭ ‬از‭ ‬پذیرش‭ ‬نتایج‭ ‬انتخابات‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬2020‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬ساختمان‭ ‬کنگره‭ ‬در‭ ‬6‭ ‬ژانویه‭ ‬2021‭ ‬شد،‭ ‬احتمال‭ ‬ظهور‭ ‬‮«‬مشکلاتی‮»‬‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬ایرلند‭ ‬شمالی‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬نسخه‭ ‬آمریکایی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬خشونت‭ ‬محلی‭ ‬باانگیزه‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬امری‭ ‬عادی‭ ‬شود‭. ‬تصمیمات‭ ‬اخیر‭ ‬دیوان‭ ‬عالی‭ ‬و‭ ‬واکنش‌های‭ ‬متفاوت‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬آن‌ها،‭ ‬تصور‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬‮«‬ایالات‭ ‬متفرقه‭ ‬آمریکا‮»‬‭ ‬

‭(‬Disunited‭ ‬States‭ ‬of‭ ‬America‭) ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬درنتیجه،‭ ‬مدل‭ ‬سیاسی‭ ‬آمریکا‭ ‬جذابیت‭ ‬کمتری‭ ‬پیداکرده‭ ‬و‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬دموکراتیک‭ ‬در‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬به‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬درجاهای‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬آنچه‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬بدتر‭ ‬می‌کند‭ ‬سوءمدیریت‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬مالی‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2008‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬اشتباه‭ ‬اخیر‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬سرسام‌آور‭ ‬تورم‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شهرت‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬لطمه‭ ‬می‌زند‭. ‬شاید‭ ‬نگران‌کننده‌ترین‭ ‬مسئله،‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬ایمان‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬اساسی‭ ‬واشنگتن‭ ‬باشد‭. ‬

بدون‭ ‬اجماع‭ ‬بین‭ ‬آمریکایی‌ها‭ ‬درباره‭ ‬نقش‭ ‬مناسب‭ ‬کشورشان‭ ‬در‭ ‬جهان،‭ ‬نوسانات‭ ‬وحشتناکی‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬فاجعه‌بار‭ ‬دولت‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬تا‭ ‬ضعف‭ ‬موکد‭ ‬دولت‭ ‬اوباما‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬جاهای‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬بی‌کفایتی‭ ‬و‭ ‬معامله‌گرایی‭ ‬دولت‭ ‬ترامپ؛‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شک‭ ‬انداخت‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬تعهدات‭ ‬قبلی‭ ‬یا‭ ‬ثابت‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬خیر،‭ ‬رخ‌داده‭ ‬است‭. ‬دولت‭ ‬بایدن‭ ‬کارهای‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬اولویت‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬ائتلاف‌ها‭ ‬و‭ ‬مشارکت‌ها‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬مواقع‭ ‬تردیدها‭ ‬را‭ ‬درباره‭ ‬استواری‭ ‬و‭ ‬شایستگی‭ ‬آمریکا،‭ ‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬خروج‭ ‬هرج‌ومرج‌وار‭ ‬نیروهای‭ ‬آمریکایی‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬تقویت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬که‭ ‬نمی‌توان‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬چه‌کسی‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬دفتر‭ ‬بیضی‌شکل‭ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬خواهد‭ ‬کرد،‭ ‬چیز‭ ‬جدیدی‭ ‬نیست‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬جدید‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمی‌توان‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬زیاد‭ ‬به‭ ‬حدس‭ ‬و‭ ‬گمان‭ ‬پرداخت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شخص‭ ‬چگونه‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬رسیدگی‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬متحدان‭ ‬و‭ ‬شرکای‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬به‌طور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬چاره‌ای‭ ‬ندارند‭ ‬جز‭ ‬اینکه‭ ‬اتکای‭ ‬مستمر‭ ‬به‭ ‬واشنگتن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬گزینه‌های‭ ‬دیگر،‭ ‬مانند‭ ‬خودکفایی‭ ‬بیشتر‭ ‬یا‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬همسایگان‭ ‬قدرتمند،‭ ‬بسنجند‭. ‬یک‭ ‬خطر‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توانایی‭ ‬واشنگتن‭ ‬برای‭ ‬بازدارندگی‭ ‬رقبا‭ ‬کاهش‭ ‬می‌یابد؛‭ ‬زیرا‭ ‬دشمنانش‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬متفرق‭ ‬و‭ ‬نامنسجم‭ ‬دیده‭ ‬یا‭ ‬می‌بینند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬تمایلی‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬ندارد‭. ‬





ختم‭ ‬کلام

ریچارد‭ ‬هاس؛‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬مقاله‭ ‬‮«‬دهه‭ ‬هولناک‮»‬‭ ‬تصریح‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬هیاهوهای‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬جهانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬مشخصه‭ ‬این‭ ‬دهه‭ ‬است،‭ ‬هیچ‭ ‬دکترین‭ ‬یا‭ ‬ساختار‭ ‬فراگیری‭ ‬برای‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬آمریکا‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬نقشی‭ ‬را‭ ‬ایفا‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬‮«‬مهار‮»‬‭ (‬Containment‭) ‬طی‭ ‬دوران‭ ‬جنگ‭ ‬سرد‭ ‬ایفا‭ ‬کرد،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مفهوم‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬مناسبی‭ ‬از‭ ‬وضوح‭ ‬و‭ ‬اجماع‭ ‬برخوردار‭ ‬بود‭. ‬چنین‭ ‬ساختارهایی‭ ‬برای‭ ‬هدایت‭ ‬سیاست‌گذاران،‭ ‬توضیح‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬به‭ ‬مردم،‭ ‬اطمینان‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬متحدان‭ ‬و‭ ‬علامت‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬دشمنان‭ ‬مفید‭ ‬هستند؛‭ ‬اما‭ ‬دنیای‭ ‬معاصر‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬چنین‭ ‬چارچوب‭ ‬ساده‌ای‭ ‬نمی‌آید‭. ‬امروزه،‭ ‬چالش‌های‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ساختار‭ ‬واحد‭ ‬قرار‭ ‬نمی‌گیرند‭. ‬نظم‭ ‬ژئوپلیتیک‭ ‬سنتی‌ای‭ (‬Traditional‭ ‬Geopolitical‭ ‬Order‭) ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬منعکس‌کننده‭ ‬توازن‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬اشتراک‭ ‬هنجارها‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چیزی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬‮«‬نظم‭ ‬جهانی‌شدن‮»‬‭ ‬نامید‭ ‬که‭ ‬منعکس‌کننده‭ ‬وسعت‭ ‬و‭ ‬عمق‭ ‬تلاش‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬رویارویی‭ ‬با‭ ‬چالش‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬تغییرات‭ ‬آب‌وهوا‭ ‬و‭ ‬بیماری‌های‭ ‬همه‌گیر‭ ‬است‭. ‬نظم‭ ‬جهانی‭ (‬یا‭ ‬فقدان‭ ‬آن‭) ‬به‌طور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬مجموع‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬است‭. ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‌توان‭ ‬از‭ ‬نظم‭ ‬جهانی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬پدیده‭ ‬واحد‭ ‬صحبت‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬معنا‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬باید‭ ‬به‌سادگی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬دفاع‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬موضوع‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬جداگانه‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬انزوا‭ ‬بررسی‭ ‬کند؛‭ ‬اما‭ ‬به‌جای‭ ‬یک‭ ‬ایده‭ ‬بزرگِ‭ ‬واحد‭ ‬

‭(‬A‭ ‬Single‭ ‬Big‭ ‬Idea‭)‬،‭ ‬واشنگتن‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬تعدادی‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬شیوه‌ها‭ ‬برای‭ ‬هدایت‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬خطر‭ ‬ایجاد‭ ‬فاجعه‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهد‭. ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‌ای‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬عمدتاً‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬مشارکت‭ ‬انتخابی‭ ‬همفکران‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬چالش‌های‭ ‬جهانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬به‌تنهایی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬چشم‌پوشی‭ ‬کند‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬عهده‭ ‬آن‌ها‭ ‬برآید‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬ترویج‭ ‬دموکراسی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬به‌جای‭ ‬خارج‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬کانون‭ ‬توجه‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬باشد؛‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬شکست‭ ‬تلاش،‭ ‬چیزهای‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬ساختن‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬بیشتر‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬

در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬موضوع‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬ترویج‭ ‬دموکراسی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬ایالات‌متحده،‭ ‬‮«‬اتاق‭ ‬پژواک‮»‬‭ (‬Echo‭ ‬Chamber‭) ‬است‭. ‬ما‭ ‬چه‭ ‬بدانیم‭ ‬چه‭ ‬ندانیم،‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬گرایش‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬طرز‭ ‬تفکر‭ ‬و‭ ‬اعتقادات‭ ‬فعلی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬تایید‭ ‬می‌کنند‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬ایده‌هایی‭ ‬کشش‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬جهان‌بینی‭ ‬ما‭ ‬هماهنگ‭ ‬هستند‭ ‬یا‭ ‬نهایتاً‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬شکل‭ ‬می‌دهند‭. ‬دوران‭ ‬پاندمی،‭ ‬شکاف‌ها‭ ‬و‭ ‬گسل‌های‭ ‬نگران‌کننده‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬نقاط‭ ‬دنیا‭ ‬آشکار‭ ‬کرد‭. ‬دوقطبی‌های‭ ‬فزاینده‭ ‬سیاسی،‭ ‬ناآرامی‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬تفرقه‌افکنی‌ها،‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬مهر‭ ‬تاییدی‭ ‬بر‭ ‬سوگیری‌های‭ ‬گسترده‭ ‬هستند؛‭ ‬تقویت‭ ‬یکسری‭ ‬عقاید‭ ‬در‭ ‬گروه‌های‭ ‬اقتصادی‭-‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬مرزهای‭ ‬نژادی‭ ‬که‭ ‬بحران‭ ‬‮«‬دوقطبی‮»‬‭ ‬را‭ ‬پدید‭ ‬می‌آورد‭. ‬خروج‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬پژواک‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬پیش‌فرض‭ ‬و‭ ‬تعصب،‭ ‬نه‭ ‬آسان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬غریزی؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بحران‌ها‭ ‬یک‭ ‬ضرورت‭ ‬است؛‭ ‬چون‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬و‭ ‬درک‭ ‬ابعاد‭ ‬بحران‭ ‬سخت‭ ‬است‭. ‬یک‭ ‬بحران‭ ‬معمولاً‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬ساختارهای‭ ‬فعلی‭ ‬شما‭ ‬عمل‭ ‬نمی‌کند‭. ‬بحران‌ها‭ ‬سرکش‭ ‬و‭ ‬مستقل‌اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شکل‌هایی‭ ‬تکامل‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬می‌یابند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬احاطه‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬تصورش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نمی‌کردیم‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬علت،‭ ‬وقتی‭ ‬بحرانی‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد،‭ ‬هم‌زمان‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬پیرامون‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬سازمان،‭ ‬رهبری‭ ‬شرایط‭ ‬نیز‭ ‬برگشت‌پذیر،‭ ‬منعطف،‭ ‬چابک،‭ ‬پویا‭ ‬و‭ ‬عاری‭ ‬از‭ ‬سوگیری‭ ‬باشد‭. ‬

بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬می‌توان‭ ‬پِی‭ ‬برد‭ ‬که‭ ‬وصف‭ ‬‮«‬ناتوانی‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬نوسازی‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‮»‬‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬معلول‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬که‭ ‬علت‭ ‬آن‭ ‬بی‌شک‭ ‬‮«‬ناتوانی‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬نوسازی‭ ‬نظم‭ ‬جهانی‮»‬‭ ‬می‌باشد‭. ‬تسلط‭ ‬و‭ ‬برتری‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬بر‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬آمریکاییِ‭ ‬

‭(‬Pax‭ ‬Americana‭) ‬پساجنگ‭ ‬سرد؛‭ ‬نه‭ ‬الزاماً‭ ‬به‌دلیل‭ ‬افول‭ ‬آمریکا،‭ ‬بلکه‭ ‬به‌دلیل‭ ‬آنچه‭ ‬فرید‭ ‬زکریا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬‮«‬ظهور‭ ‬دیگران‮»‬‭ (‬The‭ ‬Rise‭ ‬of‭ ‬the‭ ‬Rest‭) ‬نامید؛‭ ‬یعنی‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬و‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬ظهور‭ ‬جهانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توزیع‭ ‬بسیار‭ ‬گسترده‌تر‭ ‬قدرت‭ ‬تعریف‭ ‬می‌شود،‭ ‬در‭ ‬شُرف‭ ‬کاهش‭ ‬قرارگرفته‭ ‬است‭.‬

فرشید‭ ‬فرحناکیان

دکترای‭ ‬حقوق‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز